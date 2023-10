Fonte foto: Samsung

A differenza dello smartphone, senza il quale è ormai quasi impossibile vivere, il tablet è ancora un device "in più", qualcosa di cui si può fare a meno e per il quale in pochi sono disposti a spendere molto. Per la maggior parte degli utenti, infatti, il tablet è solo un dispositivo per l’intrattenimento, grazie ad uno schermo più grande rispetto a quello del telefono.

Ciò non vuol dire, però, che si debba rinunciare alla qualità e, per questo, è possibile scegliere un tablet della gamma Samsung Galaxy Tab A, quella economica del marchio coreano. Ad esempio il Samsung Galaxy Tab A8, che al momento è disponibile su Amazon con uno sconto mai visto.

Samsung Galaxy Tab A8: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A8 ha un display LCD da 10,5 pollici, con risoluzione 1.920×1.200 pixel e refresh rate a 60 Hz.

Il processore all’interno del tablet è un Unisoc T618 a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del dispositivo agevolandone l’utilizzo per le videochiamate in modalità orizzontale.

Le opzioni di connettività per questa versione del Galaxy Tab A8 comprendono anche il 4G LTE, grazie alla possibilità di inserire una scheda SIM nell’apposito slot. Oltre a questo troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB 2.0, il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la localizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo.

Il comparto audio, è di buon livello ed è composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos. Una soluzione interessante che permette agli utenti di riprodurre i propri contenuti multimediali preferiti garantendo una buona qualità audio.

La batteria è da 7.000 mAh con ricarica via cavo a 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Samsung One UI.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet economico ma di qualità, sviluppato appositamente dal colosso sudcoreano per chi cerca un dispositivo semplice e affidabile, con una buona autonomia e da utilizzare in tranquillità nella vita di tutti i giorni tra navigazione sul web, videochiamate, streaming e social network.

Parliamo di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo, robusto e con un design moderno che non deluderà assolutamente chi è in cerca di un dispositivo da divano da usare durante le fredde giornate invernali ormai prossime.

Il prezzo di listino per il modello 4G LTE è di 319,90 euro, tuttavia con l’ottima offerta Amazon è possibile acquistare questo tablet a 189 euro (-41%, -130,9 euro), un’ottima occasione che potrebbe convincere gli indecisi a cliccare su Acquista Ora.

