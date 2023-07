Fonte foto: Samsung

Acquistare un tablet è un discorso sempre molto complicato perché i dispositivi sul mercato sono davvero moltissimi e spesso estremamente diversi tra loro. Al fianco dei device top di gamma, quelli dalle altissime prestazioni molto simili a un PC, trovano posto soluzioni molto più accessibili, perfette per lo streaming e l’intrattenimento e che hanno, giustamente, un prezzo più contenuto.

Anche qui l’offerta è davvero ampia, ma tra le varie alternative spicca sicuramente il Samsung Galaxy Tab A8, uno degli entry-level di casa Samsung che ha una scheda tecnica di tutto rispetto e, naturalmente, la ben nota qualità costruttiva dell’azienda sudcoreana. Grazie a Amazon è possibile comprare questo tablet per una cifra poco al di sopra dei 200 euro e a un prezzo del genere, l’acquisto è praticamente obbligatorio.

Samsung Galaxy Tab A8 – Chip Unisoc T618 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy Tab A8: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab A8 ha un display LCD da 10,5 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate da 60 Hz. Il processore è un Unisoc T618 affiancato, in questo caso specifico, da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a massimo 1 TB acquistando una scheda microSD. Un chip entry level, pensato per mantenere bassi i consumi e, naturalmente, i costi di produzione.

Il comparto fotografico, pur non essendo indispensabile su un tablet, come da tradizione Samsung è di buona qualità con un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, ottima per le videochiamate visto anche che è posizionata in un lato lungo della cornice (quindi le videochiamate si fanno in orizzontale).

Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB 2.0, il jack da 3,5 mm e i sistemi di localizzazione della posizione tramite satelliti. Interessante anche il comparto audio, con quattro speaker compatibili con Dolby Atmos, perfetti sicuramente per la riproduzione di contenuti in streaming.

La batteria è da 7.000 mAh con ricarica cablata a 15 Watt. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria Samsung One UI, che verrà aggiornato ad Android 13 al primo avvio.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è uno dei tablet economici dell’azienda sudcoreana, perfetto per l’intrattenimento, la navigazione sul web e per tutte quelle "attività da divano" che possono essere tranquillamente svolte da un dispositivo del genere, senza dove necessariamente utilizzare il PC. Naturalmente la scheda tecnica scelta da Samsung non l’ideale per i compiti troppo specifici, ma con le dovute accortezze, questo tablet può essere utilizzato anche per quelle attività di lavoro meno impegnative, come inviare una mail o utilizzare la suite per la produttività di Google, ma senza esagerare.

Il prezzo di listino è di 309,99 euro, più che interessante per un dispositivo con queste specifiche tecniche. Tuttavia, grazie all’ottima offerta su Amazon, è possibile acquistarlo a 213,28 euro (-31%, -96,71 euro) e con uno sconto del genere, difficilmente sarà possibile trovare di meglio sul mercato.

