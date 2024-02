Samsung Galaxy Tab A9+, con l'offerta Amazon è il tablet perfetto

Fonte foto: Samsung

Samsung è ormai una vera e propria garanzia e quando si acquista un dispositivo dell’azienda sudcoreana è una decisione di cui non ci si pente.

E il discorso si applica anche ai tablet low-cost che, seppur con qualche piccolo compromesso, rappresentano una delle opzioni più apprezzate dai consumatori, soprattutto per chi cerca un sistema per l’intrattenimento quotidiano e la produttività, versatile e pronto a soddisfare qualsiasi esigenza.

E tra i migliori esempi c’è sicuramente il Samsung Galaxy Tab A9+, che garantisce una buona scheda tecnica a un costo davvero contenuto. Grazie agli sconti su Amazon, infatti, il prezzo del device scende addirittura sotto i 200 euro, un’occasione perfetta per portare a casa un ottimo tablet al giusto prezzo.

Samsung Galaxy Tab A9+ – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A9+: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A9+ ha uno schermo LCD da 11 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano in questa offerta specifica 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e la fotocamera frontale da 5 MP, che trova posto sul lato più lungo di questo tablet, ottima dunque per le videochiamate col dispositivo posizionato in orizzontale.

Tra le connessioni questo specifico modello non ha lo slot per le SIM, quindi l’utente potrà navigare utilizzando esclusivamente il WiFi 5. Non mancano il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0 e le varie soluzioni per geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 7.000 mAh con ricarica cablata a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A9+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet low-cost di casa Samsung, un dispositivo da utilizzare principalmente per l’intrattenimento tra navigazione sul web e piattaforme di streaming e, senza esagerare, per la produttività.

In questo senso, acquistando separatamente uno degli accessori a disposizione come la tastiera magnetica o la S-Pen, è possibile espandere ulteriormente le potenzialità di questo device, ottenendo un ottimo strumento per lo studio o per chi lavora molte ore fuori casa e ha bisogno di un prodotto robusto, potente e dalla buona autonomia da utilizzare tranquillamente anche in mobilità

Di listino questo dispositivo costa 229,99 euro ma, grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa il Samsung Galaxy Tab A9+ a 189 euro (-18%. -40,99 euro) un’offerta più che interessante, che può fare molto comodo a chi deve acquistare un nuovo tablet e non vuole spendere cifre stratosferiche.

Samsung Galaxy Tab A9+ – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 4/64 GB