Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un grande tablet a un prezzo piccolissimo

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Un tablet è un dispositivo estremamente versatile che può essere utilizzato in qualsiasi situazione, dall’intrattenimento, magari per guardare un film in streaming con uno schermo di dimensioni generose, fino ad arrivare alla produttività e, naturalmente, allo studio, diventando un alleato indispensabile anche per l’apprendimento. Tutto questo ha un costo e spesso, acquistare un dispositivo che sia potente e affidabile può essere complicato e decisamente dispendioso.

Fortunatamente non è questo il caso del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, l’ottimo tablet di casa Samsung che, grazie a Amazon, arriva in sconto a meno di 300 euro, un’offerta davvero irripetibile che potrebbe fare gola a molti.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – Processore Exynos 9611– Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha un display LCD da 10,4 pollici, con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto da Samsung è un Exynos 9611, a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Come ben noto, il comparto fotografico non è essenziale in un tablet, e nel caso Samsung Galaxy Tab S6 Lite troviamo un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, utile per i selfie e, naturalmente, per le videochiamate. Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, Il Bluetooth 5.0, l’USB-C 3.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione. Interessante anche il comparto audio, composto da due speaker ottimizzati da AKG.

La batteria ha una capacità 7.040 mAh con ricarica cablata da 15 W. Samsung promette un’autonomia fino a 13 ore con un utilizzo intermedio. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia utente Samsung One UI 2.0, che si aggiornerà automaticamente a Android 13 al primo avvio del dispositivo. Infine è presente nella confezione anche la S Pen, il pennino smart dell’azienda sudcoreana, che agganciare al magnete posizionato sul fianco del tablet e essere utilizzato per espandere ancora di più le potenzialità di questo dispositivo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet intermedio, con una scheda tecnica dalle buone potenzialità, estremamente versatile, che si adatta facilmente ad ogni contesto e punta a soddisfare qualunque esigenza dell’utente, a patto che non si esageri con operazioni troppo specifiche che potrebbero richiedere risorse troppo elevate.

Il prezzo di listino è di 439,90 euro, piuttosto elevato rispetto ai dispositivi simili prodotti dalla concorrenza ma, in questo caso bisogna tenere conto della ben nota affidabilità di Samsung che farà anche alzare un po’ il prezzo, ma rimane comunque una garanzia di grande qualità. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon, il prezzo scende a 284,50 euro (-35%, -155,4 euro) e con un prezzo così trovare di meglio è praticamente impossibile.

