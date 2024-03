Samsung Galaxy Tab S6 Lite, con l'offerta Amazon non passa inosservato

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Tra le offerte più interessanti attualmente disponibili su Amazon spicca sicuramente quella per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, uno dei tablet più economici della ricca gamma di Samsung. E’ un tablet destinato agli utenti che cercano un device per l’intrattenimento e per lo studio e non vogliono spendere molto ma, allo stesso tempo, non vogliono nemmeno rinunciare alla qualità costruttiva, all’affidabilità e alla garanzia post vendita che un brand come Samsung può offrire.

Adesso, con le offerte Amazon, questo tablet può essere acquistato a un prezzo più che ragionevole, molto sotto ai 300 euro, diventando un vero e proprio best buy nel suo segmento di mercato.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – Samsung Exynos 9611 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è dotato di uno schermo LCD che misura 10,4 pollici, con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Samsung Exynos 9611, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite scheda microSD. Il chip non è molto potente, perché è ottimizzato principalmente per il risparmio energetico, ma è sufficiente per tutte le app di base come quelle per l’email, i social, WhatsApp.

Il comparto fotografico è composto un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP, posizionata su uno dei lati più corti del dispositivo.

Le connessioni disponibili sono il WiFi 5, Il Bluetooth 5.0, l’USB-C 3.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse tecnologie satellitari per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due speaker ottimizzati da AKG, molto buoni per ascoltare musica e per l’audio dei video e dei contenuti in streaming.

La batteria è da 7.040 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 12, ma è già disponibile l’aggiornamento ad Android 14 a conferma della cura posta da Samsung nel post vendita.

Importante ricordare che nella confezione del Samsung Galaxy Tab S6 Lite l’utente troverà anche la S Pen, la penna smart del colosso della tecnologia. Un dispositivo molto interessante che può essere utilizzato col tablet per prendere appunti a mano libera e disegnare.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet da utilizzare soprattutto per l’intrattenimento e lo studio, un ottimo dispositivo da divano o da far usare ai ragazzi per la scuola.

Degna di nota soprattutto l’autonomia con Samsung che promette fino a 13 ore di utilizzo intermedio, quindi dovremo guardare parecchi episodi della nostra serie TV preferita prima di dover ricaricare il tablet.

Molto interessante anche la presenza della S Pen, che amplifica notevolmente le potenzialità di questo prodotto.

Per acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite bisogna spendere 439,90 euro, tuttavia con le offerte Amazon si scende a 264,99 euro (-40%, -174,91 euro) un’ottima offerta che permette di portare a casa un buon tablet a un prezzo da non trascurare. A questo prezzo il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il miglior tablet da divano sul mercato.

