Samsung, il tablet top di gamma a prezzo stracciato: costa la metà

Se c’è un accessorio che fa la differenza nell’utilizzo di un tablet, è sicuramente un pennino. E non è un caso che tutti i produttori in questi anni abbiano lanciato dei modelli con il supporto alla penna e in alcuni casi anche integrandola all’interno del tablet. Ne è un esempio il Galaxy Tab S6 Lite di Samsung, tablet con ottime caratteristiche e dotato anche della S Pen, il pennino "magico" del produttore sudcoreano con cui puoi fare veramente di tutto, dal prendere appunti, fino al disegnare e lavorare sui documenti di lavoro. Un tablet che, rispetto ai modelli dei concorrenti più diretti, ha anche un prezzo alla portata di tutti.

Il merito è dell’ottimo sconto del 43% disponibile oggi su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo paghi quasi metà prezzo e risparmi una cifra che sfiora i 200 euro. Hai anche la possibilità di pagare il tablet in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dallo stesso sito di e-commerce. Una super occasione per un dispositivo funzionale e soprattutto versatile che puoi utilizzare per tante attività differenti.

Galaxy Tab S6 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo del Galaxy Tab S6 Lite crolla al minimo storico grazie alla promo di oggi. Approfittando dello sconto del 43% lo paghi solamente 249 euro, risparmiando quasi 200 euro su quello di listino. E non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dalla stessa Amazon e che puoi attivare in pagina. Il tablet è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni di Amazon.

Galaxy Tab S6 Lite: le caratteristiche tecniche

Rispetto ai classici tablet "da divano" che trovi in questa fascia di prezzo, il Galaxy Tab S6 Lite offre molto di più e questo lo rende un vero best-buy. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e cosa è in grado di fare il tablet Samsung.

Il Galaxy Tab S6 Lite è dotato di uno schermo da 10,4 pollici con risoluzione FHD e che assicura un’ottima visione con qualsiasi contenuto, che sia un video, un film, una serie TV o un documento di lavoro. Le dimensioni abbastanza grandi permettono anche di utilizzarlo come un mini-PC mentre si è in viaggio utilizzando la SPen e collegando una tastiera Bluetooth. Ed è proprio questa la killer application di questo tablet: la presenza del "pennino magico" permette di prendere appunti a scuola o all’Università, di lavorare o semplicemente di disegnare. Nella scocca è presente anche uno scomparto dove riporre la SPen in modo da non perderla.

A bordo è presente il processore Exynos 9611 (prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung) con a supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD. Una configurazione che permette di utilizzare qualsiasi applicazione e anche il multitasking tra più programmi. Non hai nessun tipo di limitazione e dà il meglio anche con le app più impegnative o durante le call (è dotato anche di un ottimo comparto fotografico).

Grazie alla batteria da 7040 mAh arrivi a fine giornata con una semplice carica senza troppi problemi. Con un utilizzo normale del tablet copri più giorni.

