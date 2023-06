Samsung Galaxy Tab S8: il super tablet è scontatissimo con l'offerta

Il mercato dei tablet di fascia alta comprende una manciata dispositivi che si distinguono per una scheda tecnica raffinata e per altissime prestazioni. Non stupisce, quindi, che sempre più persone scelgano questi device non solo per l’intrattenimento ma anche per la produttività, trasformando questi tablet nell’anello di congiunzione tra la potenza di un notebook e la portabilità di uno smartphone. Tuttavia, bisogna fare i conti con prezzi decisamente elevati.

Tra i vari device, spicca sicuramente il Samsung Galaxy Tab S8, un tablet dalle grandi potenzialità con una scheda tecnica da top di gamma e la garanzia di affidabilità che da sempre contraddistingue i prodotti del colosso sudcoreano. Il prezzo non è certo trascurabile, ma grazie all’offerta di Amazon è possibile portare a casa questo tablet con oltre 250 euro di sconto e a questi prezzi è impossibile trovare di meglio.

Samsung Galaxy Tab S8 – Exynos 2200 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab S8: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S8 ha un display LCD da 11 pollici, con risoluzione di 2.560×1.600 pixel e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5, un’ottima soluzione per difendere il tablet da graffi e da rotture accidentali dovute alle cadute. Il processore scelto da Samsung è un Exynos 2200 a cui sono abbinati 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB tramite microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP (f/2.0) e un ultra grandangolare da 6 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP (f/2.4) ed è posta al centro di uno dei due lati lunghi della cornice. Una scelta interessante quella dell’azienda e, anche se di solito i tablet non sono utilizzati per le foto, il Galaxy Tab S8 realizza comunque scatti più che discreti.

Parlando delle connessioni, questo specifico modello di Samsung Galaxy Tab S8 non ha lo slot per la SIM ma ha il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2. Interessante anche il comparto audio che comprende 4 speaker, ottimizzati da AKG, per una resa sonora di alto livello durante la riproduzione dei contenuti multimediali.

La batteria è da 8.000 mAh e Samsung assicura una buona autonomia, grazie alla ricarica cablata da 45W è possibile caricare completamente il tablet in soli 80 minuti.

Fa parte della dotazione del tablet anche la S Pen, il pennino smart di Samsung che può essere utilizzato per prendere appunti a mano libera o disegnare. Un accessorio indispensabile per espandere ulteriormente le potenzialità di questo dispositivo.

Samsung Galaxy Tab S8: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet di fascia alta, sviluppato per garantire le massime prestazioni in qualsiasi contesto dall’intrattenimento alla produttività. Non sorprende, quindi, che Samsung abbia optato per una scheda tecnica di alto livello, che naturalmente ha fatto salire molto il prezzo di listino del dispositivo: 899 euro.

Fortunatamente, però, grazie all’ottima offerta di Amazon, è possibile acquistare il tablet a 614,72 euro (-32%, -284,28 euro) e con uno sconto così è davvero un peccato lasciarselo scappare.

