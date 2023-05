Sconto incredibile su Samsung Galaxy Tab S8+: quanto si risparmia

Tra i migliori tablet Android oggi presenti sul mercato ci sono senza dubbio quelli di Samsung, in particolare la gamma Samsung Galaxy Tab S8 che, in attesa dell’arrivo dei nuovi Galaxy Tab S9, rappresenta il top di quanto si può chiedere oggi ad un tablet con il sistema operativo di Google.

Prestazioni, funzioni e materiali di altissimo livello, secondo molti persino sopra i blasonati iPad Pro di Apple. Basti pensare al chip scelto, uno Snapdragon 8 Gen 1, o allo schermo, che è un OLED. Nella gamma Galaxy Tab S8 il modello di mezzo è il Samsung Galaxy Tab S8+, con caratteristiche tecniche veramente affascinanti e una dimensione né troppo piccola né troppo grande: poco più di 12 pollici. Il prezzo, purtroppo, è veramente alto ma è giustificato da una qualità difficile da battere. Al momento, tra l’altro, su questo modello di tablet Android top di Samsung c’è anche un interessantissimo sconto Amazon che abbatte il prezzo di ben 400 euro.

Samsung Galaxy Tab S8+ – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy Tab S8+: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Tab S8+ è un tablet top di gamma basato sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM e 256 GB di storage, che l’utente può espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Il display è molto ampio e di qualità eccellente: misura 12,4 pollici, è di tipo Super AMOLED, compatibile HDR10+, con risoluzione 2.800×1.750 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è integrato nello schermo e il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sul retro si trova il comparto fotografico composto da ben due sensori, il principale da 13 MP e un ultra grandangolare da 6 MP. La fotocamera anteriore è da 12 MP e la posizione all’interno di uno dei lati lunghi della cornice la rende l’ideale per le videochiamate.

Il comparto audio si basa su quattro speaker firmati AKG e tre microfoni, usati anche per la cancellazione del rumore ambientale durante le videochiamate.

Il Samsung Galaxy Tab S8+ in offerta su Amazon è dotato di connessione 4G LTE, quindi si collega a internet con scheda SIM (bisognerà pagare un piano connessione dati) oppure con WiFi 6e, mentre gli accessori come auricolari o lo stesso smartphone possono essere collegati tramite Bluetooth 5.2.

La batteria ha un’ ottima capacità di 10.090 mAh e la ricarica da 45W, secondo le specifiche del produttore, permette una ricarica completa da 0% al 100% in 82 minuti.

Samsung Galaxy Tab S8+: l’offerta Amazon

Anche il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab S8+ è da top di gamma: 1.349 euro. Cambia tutto, però, grazie all’offerta in corso su Amazon che propone il tablet al prezzo scontato di 949 euro (-30%, -400 euro). Per chi ne ha la possibilità, questa è una favolosa occasione per acquistare un ottimo dispositivo, con un ottimo sconto e portarsi a casa uno dei migliori tablet Android sul mercato.

