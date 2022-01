Samsung Galaxy Tab S8 sarà perfetto per lo smart working

Siamo a pochi giorni dall’evento Unpacked del 9 febbraio 2022, durante il quale verranno rivelatati in diretta streaming mondiale i nuovi smartphone della gamma Galaxy S22. Secondo una recentissima indiscrezione, proprio durante lo stesso evento online, Samsung presenterà anche un altro prodotto molto atteso dagli utenti.

Stiamo parlando dei Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra, la nuova gamma alta dei tablet di Samsung per il 2022 e, nel caso del Tab S8 Ultra, anche di un credibile concorrente di iPad Pro. La soffiata, preceduta dallo spoiler di Amazon di qualche giorno fa, non è piaciuta al colosso sudcoreano e il leaker Dohyun Kim, che per primo ha diffuso le immagini del Tab S8, è stato accusato di violazione del copyright, quindi tali immagini non sono più visibili. E’ chiaro a tutti, però, che ormai la nuova gamma di tablet Samsung è pronta e manca solo l’annuncio ufficiale. Per questo, la data del 9 febbraio sembra credibile un po’ a tutti: Galaxy Tab S8 sta arrivando.

Samsung Galaxy Tab S8: come sarà

La gamma Galaxy Tab S8 sarà formata da 3 tablet: il modello Tab S8 base con schermo LCD da 11 pollici, il modello Tab S8 Plus da 12,4 pollici AMOLED e il Tab S8 Ultra da 14,6 pollici AMOLED, che sembra proprio progettato per chi lavora in smartworking. Tutti e tre i tablet supporteranno la S Pen e sembra che saranno alimentati esclusivamente dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e non ci saranno varianti con Exynos 2200. Con questa configurazione i nuovi tablet di Samsung avrebbero una CPU più veloce del 24% e una GPU più potente del 52% rispetto al Galaxy Tab S7 Plus, attuale modello di punta.

Dall’indiscrezione emerge anche che sarà presentata una nuova S Pen per i nuovi tablet, più veloce della variante attuale grazie a latenza di 2,8 ms sulla variante Ultra (contro i 5,6 ms del Tab S7 plus). Più bassa è la latenza del pennino, più fluida e veloce è la scrittura sul tablet. Per quanto riguarda la batteria, invece, sembrerebbero confermate le capacità di 8.000 mAh e 10.090 mAh che oggi troviamo su Galaxy Tab S7 e Tab S7 Plus.

Le fotocamere posteriori, invece, dovrebbero essere due: una principale da 13 MP e una ultrawide da 6 MP. La fotocamera frontale sarà invece da 12 MP. La variante Ultra avrà una doppia fotocamera frontale da 12 MP, incastonata in un notch ben visibile.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: 100% smartworking

Grande attenzione è stata posta sul potente Tab S8 Ultra che sembra progettato per chi lavora in remoto. E’ la prima volta che Samsung presenta un modello Ultra, disegnato per chi ha necessità di avere un device potente, dedicato anche a sessioni lavorative: è dotato, infatti di una batteria da 11.200 mAh e un’autonomia di riproduzione video fino a 14 ore.

Le fotocamere sono state potenziate, rispetto ai modelli Tab S8 e Tab S8 Plus: una 12MP principale e una 12MP ultra-wide da 120 gradi, soluzione ottimale per le videoconferenze di lavoro anche perché saranno dotate della stessa funzione di inquadratura automatica già vista sullo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold.

Gamma Samsung Galaxy Tab S8: prezzi e disponibilità

Se le indiscrezioni saranno confermate, tra meno di dieci giorni la nuova gamma Samsung Galaxy Tab S8 verrà presentata al pubblico, per arrivare nel giro di poche settimane sul mercato.

Non sono noti i prezzi, ma viste le caratteristiche da top di gamma non potranno che essere parecchio elevati. Secondo l’account Twitter TechInsider, precedentemente noto come SnoopyTech, i prezzi della nuova gamma di tablet Samsung nel del Regno Unito saranno questi (al cambio attuale):