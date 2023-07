Fonte foto: Samsung

Acquistare un tablet per la produttività richiede una certa conoscenza del settore e, naturalmente, la consapevolezza di aver bisogno di un dispositivo dalla scheda tecnica dalle alte prestazioni che, quasi certamente, non avrà un costo contenuto. Per chi conosce i prodotti della linea Galaxy Tab, sa bene quanto Samsung sia stata attenta ai dettagli, con dispositivi con un grandissimo potenziale perfetto per qualsiasi utilizzo, da quello professionale fino all’intrattenimento.

Per chi vuole fare il "grande passo" e acquistare un tablet di casa Samsung, Amazon propone in super sconto il Galaxy Tab S8 Ultra, il top di gamma della passata generazione, disponibile a un prezzo davvero irripetibile.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ha un display Super AMOLED da 14,6 pollici, con risoluzione 1.848×2.960 pixel e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da graffi e rotture.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a cui si affiancano, in questo modello specifico, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile. Il comparto fotografico, in teoria trascurabile in un tablet, comprende un sensore principale da 13 MP (ƒ/2.0) e un sensore grandangolare da 6 MP (ƒ/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP (ƒ/2.4), perfetta per videochiamate in alta qualità sia per lavoro che per la vita di tutti i giorni.

Tra le connessioni, in questa versione, troviamo il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.2 e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. La batteria in dotazione è da 11.200 mAh con ricarica cablata a 45W. Il sistema operativo è Android 12 One UI 4.1, aggiornabile a Android 13 alla prima accensione del dispositivo.

Infine è inclusa nella confezione del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra anche la S Pen a bassissima latenza, in grado di espandere ulteriormente le potenzialità di questo tablet è che può essere attaccata sul retro del dispositivo per la ricarica.

Insomma, stiamo parlando di un tablet eccezionale che, fino all’uscita di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, era senza dubbio il miglior tablet Android sul mercato.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il precedente tablet di fascia alta di Samsung, "superato" solo dal nuovissimo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, ma non per questo meno valido. Parliamo di uno strumento dalle grandissime potenzialità che, grazie alla scheda tecnica di altissimo livello, può essere utilizzato tranquillamente anche per lavoro, garantendo l’accesso a tutte le principali applicazioni per la produttività dell’ecosistema di Google e non solo.

Il prezzo di listino è di 1.649 euro, decisamente elevato ma comunque giustificabile dalla grande qualità dei prodotti realizzati da Samsung e, ovviamente, dalle specifiche tecniche che non temono confronti. Fortunatamente, grazie a Amazon è possibile portare a casa il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra in super offerta a 1.171,99 euro (-29%, -478 euro), l’occasione perfetta per chi ha bisogno di un dispositivo potente, che si adatta facilmente a qualsiasi contesto.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB