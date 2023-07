Tablet Samsung: l'indiscrezione che cambia tutto

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nel corso del Samsung Galaxy Unpacked Event, fissato al prossimo 26 luglio, ci saranno anche le presentazioni ufficiali dei nuovi tablet dell’azienda sudcoreana, i Galaxy Tab S9 nella versione base, Plus e Ultra. Stando, però, ad alcune indiscrezioni in rete, Samsung potrebbe annunciare altri due tablet che sono stati identificati su Geekbench con le sigle SM-X516B e SM-X616B.

Uno dei codici di cui sopra, farebbe riferimento all’atteso Samsung Galaxy Tab S9 FE mentre l’altro riguarderebbe quello che viene chiamato Galaxy Tab S9 FE+. A dare notizia dell’indiscrezione è stato il noto leaker francese Steve H.McFly (@OnLeaks su Twitter) pseudonimo di Steve Hemmerstoffer che, generalmente, è una fonte piuttosto affidabile.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: cosa sappiamo

Dalle poche indiscrezioni condivise da Steve Hemmerstoffer il Samsung Galaxy Tab S9 FE avrà un display da 10,9 pollici che potrebbe essere lo stesso schermo LCD già visto su Galaxy Tab S8 standard (in foto). Secondo le indiscrezioni condivise da Ross Young, gli altri dispositivi della serie S9 avranno tutti display OLED ma, in questo caso trattandosi di una “versione economica”, probabilmente Samsung sceglierà qualcosa di più accessibile.

Il processore dovrebbe essere un Samsung Exynos 1380, già conosciuto per i discreti risultati ottenuti su Galaxy A54 5G. A questo, probabilmente, si affiancheranno 4 o 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione.

Tra le connessioni, se l’indiscrezione sul processore fosse confermata, ci sarebbero il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il processore in questione, in realtà, ha anche un modem 5G integrato ma al momento non ci sono informazioni sulla presenza di uno slot per una SIM esterna.

Sempre nel suo tweet Steve Hemmerstoffer ha parlato anche di una sola fotocamera posteriore, di un lettore di impronte digitali laterale e di altoparlanti stereo, senza tuttavia approfondire queste informazioni. Nel tweet si menziona anche uno “Smart Connector per accessori” ma, anche stavolta, tutto è piuttosto vago.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: cosa sappiamo

Dalle indiscrezioni trapelate il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ avrà un display da 12,4 pollici, difficile anche in questo caso che si tratti di un OLED e, probabilmente, avrà lo stesso LCD dell’FE base ma di maggiori dimensioni.

Il processore anche stavolta sarà un Samsung Exynos 1380 a cui probabilmente si affiancheranno 8 GB di RAM e forse più storage rispetto al precedente modello, magari arrivando a 256 GB. Sempre Hemmerstoffer ha parlato in questo caso di due fotocamere di cui una ultra-grandangolare, di un lettore di impronte digitali laterale e di altoparlanti stereo e, di nuovo, dello “Smart Connector per accessori”.

Anche stavolta vale lo stesso discorso già fatto per le connessioni Samsung Galaxy Tab S9 FE, e il tablet dovrebbe avere il WiFi 6, il Bluetooth 5,2 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Anche qui, nessuna indicazione sul 5G e su un eventuale slot per una SIM esterna.

Tuttavia, in questo caso, il leaker si è sbilanciato parlando dei colori disponibili all’uscita che saranno: grey, silver, light green e light pink.