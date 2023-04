Samsung Galaxy Tab S9, primi test per il super tablet

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La nuova gamma di tablet Samsung Galaxy Tab S9 è sempre più vicina e in rete sono trapelati i dati di benchmark riferiti alle diverse versioni del tablet. Queste informazioni, oltre a dimostrare le grandi performance di questi dispositivi, vanno a confermare anche alcune delle indiscrezioni circolate con insistenza in rete nelle ultime settimane, prima fra tutte la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, presente in tutti i modelli del tablet, ad eccezione della ormai praticamente certa versione FE.

Samsung Galaxy Tab S9+: quanto è potente

Su GeekBench sono state identificate le statistiche riferite alle diverse versioni del Samsung Galaxy Tab S9 che arriveranno sul mercato.

I dati sono davvero buoni, con Samsung Galaxy Tab S9 che ha ottenuto 1.928 punti single core e 4.727 punti in multicore. Samsung Galaxy Tab S9 Plus, invece, ha ottenuto 1974 punti in single core e 5194 punti in multi core. Infine, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha realizzato uno score di 2.006 punti in single core e 5.326 in multi core.

Tutti ottimi punteggi che vanno a confermare le grandi potenzialità di questo tablet, immaginato a più riprese come l’unica vera alternativa Android all’iPad Pro di Apple.

Geekbench ha confermato anche una delle indiscrezioni più insistenti delle ultime settimane, quella relativa al processore in dotazione al tablet che sarebbe uno Snapdragon 8 Gen 2. Identificata anche una versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Al momento non ci sono altre informazioni al riguardo ma, con buona possibilità, arriveranno sul mercato tagli di memoria diversi a seconda dei vari modelli del Galaxy Tab S9 disponibili.

Samsung Galaxy Tab S9: come sarà

Oltre alle informazioni apparse su GeekBench, dei nuovi tablet Samsung Galaxy S9 stanno circolando moltissime indiscrezioni, messe online da diversi leaker.

Come quelle condivise da IceUniverse, che indicano quanto già confermato dal sito di benchmarking con la presenza del processore di Qualcomm, su tutta la serie di Galaxy Tab S9, ad eccezione della versione FE che avrà in dotazione un più economico Exynos 1380 già visto sullo smartphone Samsung Galaxy A54 5G.

Secondo Ross Young di DSCC, invece, tutti i modelli potranno contare su un display OLED. Un bel passo avanti rispetto ai Galaxy Tab S8 con l’OLED installato solo sui modelli Plus e Ultra. Cambiano, ovviamente, anche le dimensioni degli schermi con Galaxy Tab S9 che sarà da 11 pollici, Galaxy Tab S9+ e Ultra saranno invece da 12,4 pollici e 14,6 pollici.

Niente di confermato, invece, per il display di Galaxy Tab S9 FE che, certamente, dovrà rinunciare alla tecnologia OLED per contenere i costi e, forse, avrà lo stesso schermo LCD già visto su Galaxy Tab S8 standard.

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, tutti i modelli di Samsung Galaxy Tab S9 potrebbero condividere la stessa dotazione con due sensori posteriori da 13 MP e la selfiecamera da 12 MP. OnLeaks, ha parlato anche di un’ulteriore fotocamera frontale, progettata teoricamente per l’utilizzo del tablet in orizzontale. Nessuna indicazione, invece, su cosa avrà in dotazione il fratello minore.

In un tweet il leaker indiano Debayan Roy, ha parlato delle batterie con il modello base che dovrebbe averne una da 8.000 mAh, il modello Plus una da 10.800 mAh e il modello Ultra una da 11.200 mAh, identica a quella del precedente Galaxy Tab S8 Ultra. Anche in questo caso nessuna indicazione riguardo la versione FE.

Debayan Roy ha confermato anche il supporto alla S-Pen parlando dell’area magnetica sul retro dei diversi modelli di Samsung Galaxy Tab S9 che sarà utilizzata per riporre e ricaricare il pennino.