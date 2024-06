Samsung Galaxy Watch FE si farà, ora è ufficiale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Stando alle ultime informazioni trovate online dal comparatore di prezzi MySmartPrice i nuovi smartwatch a marchio Samsung dovrebbero essere presentati ufficialmente il prossimo 10 luglio, durante il Galaxy Unpacked Event.

Già da qualche tempo, però, in rete si rincorrono diverse indiscrezioni che parlano di un terzo orologio smart del colosso della tecnologia che, oltre al Samsung Galaxy Watch 7 e al Samsung Galaxy Watch Ultra, presenterà anche il Samsung Galaxy Watch FE, un dispositivo "economico" che andrà ad arricchire ulteriormente il catalogo dell’azienda sudcoreana.

Poche ore fa, proprio la Fan Edition ha fatto la sua comparsa (per errore) sulle pagine di supporto di Samsung UK e Samsung Latin America, andando di fatto a confermare questo nuovo modello.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy Watch FE

Le pagine di supporto appena citate fanno riferimento a un nuovo smartwatch Galaxy (numero di serie SM-R861) che arriverà presto nei rispettivi paesi.

Oltretutto, lo stesso numero di serie è stato trovato anche nella certificazione TDRA per gli Emirati Arabi Uniti, che ha confermato il riferimento al nuovo Samsung Galaxy Watch FE. Chiaramente, una volta che l’azienda sudcoreana si è accorta di queste pagine, ogni riferimento è stato rimosso dai relativi siti di appartenenza, senza rilasciare alcuna dichiarazione al riguardo.

Perciò, al momento, sono davvero poche le informazioni tecniche a disposizione ma, dalla certificazione FCC ad esempio, sappiamo che questo smartwatch sarà compatibile con la ricarica wireless da 5 W.

Alcuni precedenti rumor sul web avevano ipotizzato che questo nuovo wearable sarà una versione rinnovata del Samsung Galaxy Watch 4 (in foto) ma che avrà forma, dimensioni e design in linea con il prossimo Samsung Galaxy Watch 7. Oltre a questo non sappiamo altro a riguardo ma non è da escludere che questo modello economico possa riproporre una scheda tecnica simile al Watch 4 con qualche dettaglio in più per rendere più moderno il comparto hardware ma, chiaramente, senza far alzare troppo il prezzo.

Certo è che, come per ogni Fan Edition, il successo di questo device dipenderà dal costo. Il Watch 4, al momento, può essere acquistato sul sito ufficiale a 159 euro (cassa da 40 mm) mentre la stessa versione su Amazon è già disponibile in offerta a 129 euro.

Samsung GalaxyWatch 4– Cassa da 40 mm– Versione solo Bluetooth

Quando arriva il Samsung Galaxy Watch FE

Tutti i prossimi smartwatch a marchio Samsung, dovrebbero essere presentati ufficialmente nel corso del Galaxy Unpacked Event che, pur non essendoci ancora la conferma ufficiale, dovrebbe essere fissato al prossimo 10 luglio a Parigi.

La scelta della data e della location non sono casuali perché nello stesso periodo la capitale francese ospiterà anche le Olimpiadi e, dato che tra i main sponsor c’è anche l’azienda coreana, non esiste un’occasione migliore per presentare al mondo i nuovi dispositivi tra cui i Samsung Galaxy Z Fold6, il Samsung Galaxy Z Flip6 e l’attesissimo Samsung Galaxy Ring