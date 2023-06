Samsung Galaxy Watch4: a questo prezzo è un vero affare

Samsung Galaxy Watch4 è uno smartphone dalle alte prestazioni pensato per la quotidianità e per gli amanti dello sport, e ora è in super offerta su Amazon

Acquistare uno smartwatch non è mai semplice e bisognerà necessariamente tener conto di una serie di parametri imprescindibili, come il comparto tecnico, il design e naturalmente il prezzo che, per i modelli di fascia alta, generalmente è tutt’altro che accessibile.

Per chi ha bisogno di uno smartwatch che sia affidabile e dal design ricercato, la scelta non può che ricadere sul Samsung Galaxy Watch4, uno dei modelli più interessanti sul mercato, scelto da milioni di utenti in tutto il mondo. Il prezzo non è dei più bassi ma all’ottima scheda tecnica bisogna aggiungere anche la ben nota qualità costruttiva di Samsung che ha realizzato un dispositivo davvero valido.

Grazie ad Amazon, però, è possibile comprare questo orologio smart a un prezzo inferiore ai 200 euro, un’offerta da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Samsung Galaxy Watch4 – Chip Exynos W920 – Versione 1,5/16 GB

Samsung Galaxy Watch4: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch4 ha un display Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione 450×450 pixel. Il processore è un Exynos W920 a cui si affiancano 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione per contenere le molte applicazioni disponibili, o la musica scaricata dall’utente.

Non mancano su questo dispositivo una vasta gamma di sensori, tra cui: accelerometro, giroscopio, barometro, sensore per la misurazione della frequenza e del battito cardiaco, sensore per l’analisi di impedenza bioelettrica per rilevare la percentuale di grasso e di massa magra nel corpo e un sensore per misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Le connessioni comprendono WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, chip per l’NFC per i pagamenti contactless. Manca in questa versione la connessione cellulare LTE. La batteria è da 361 mAh, con ricarica wireless. Il sistema operativo è Google Wear OS 3.0.

Presente anche la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo a polvere e liquidi, e la certificazione di resistenza di grado militare MIL-STD-810G, che conferma la resistenza agli sbalzi di temperatura e a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna. Lo smartwatch, inoltre, è impermeabile fino a 50 metri (5 atmosfere).

Samsung Galaxy Watch4: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch di fascia alta, con tutto ciò che si può desiderare su un dispositivo da polso moderno. Parliamo di uno strumento perfetto sia per la vita di tutti i giorni che per gli amanti dello sport e dell’attività all’aperto che avranno a disposizione diverse modalità sviluppate specificatamente per monitorare i progressi dei loro allenamenti e i parametri vitali.

Questo modello specifico, da 44 mm con Bluetooth, ha un prezzo di listino di 299 euro ma, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistarlo in offerta a 177,90 (-41%, – 121,10 euro) e con uno sconto del genere trovare di meglio è davvero impossibile.

Samsung Galaxy Watch4 – Chip Exynos W920 – Versione 1,5/16 GB