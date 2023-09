Fonte foto: Samsung

Ormai le possibilità di uno smartwatch sono praticamente infinite e non sorprende, quindi, che questi dispositivi stiano diventando sempre più un "must have", soprattutto per chi vuole monitorare i parametri vitali e i progressi nell’attività sportiva. Naturalmente per avere riscontri precisi e performance di livello bisognerà necessariamente scegliere device di fascia alta che, pur avendo un prezzo maggiore, assicurano il miglior rendimento possibile.

Fortunatamente con Amazon risparmiare è possibile e ogni tanto sul celebre e-commerce fanno la loro comparsa delle ottime offerte come quella per il Samsung Galaxy Watch5, il top di gamma di passata generazione del colosso sudcoreano, disponibile per le prossime ore a un prezzo davvero stracciato.

Samsung Galaxy Watch5 40 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Graphite [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Watch5: scheda tecnica

Questo particolare modello del Samsung Galaxy Watch5 ha una cassa da 40 mm in Armor Aluminum. Il display è un Super AMOLED da 1,2 pollici, con risoluzione 396×396 pixel, protetto da un robusto vetro in cristallo zaffiro.

Il processore è il Samsung Exynos W920 con 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione da utilizzare per installare le applicazioni offerte dal colosso sudcoreano e dagli altri sviluppatori, oltre che per portare con sé la propria musica preferita. Il sistema operativo è WearOS 3.5 di Google, ma customizzato da Samsung.

Tra i sensori in dotazione troviamo quelli che compongono il Samsung Advanced BioActive Sensor, che comprende: il sensore per analisi dell’impedenza bioelettrica (utile per l’analisi della composizione corporea), il sensore per rilevare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il sensore per rilevare il battito cardiaco e quello ottico per monitorare la frequenza cardiaca.

Non mancano, naturalmente, anche le funzionalità per tenere sotto controllo i livelli di stress dell’utente e per la qualità del sonno.

Per quanto riguarda lo sport, il Samsung Galaxy Watch5 consente di monitorare oltre 90 attività sportive tra cui il nuoto (in piscina o acque libere), grazie anche alla resistenza di questo smartwatch all’acqua e alle immersioni e al GPS integrato, che ci permette di tracciare i percorsi anche se non abbiamo il telefono con noi (scenario tipico di una nuotata in mare o al lago).

Naturalmente il dispositivo ha la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni e la certificazione di grado militare MIL-STD-810H, a garanzia della resistenza alle condizioni estreme e alle sollecitazioni esterne di qualsiasi genere.

Le opzioni di connettività comprendono, in questo modello in offerta, il GPS, il Bluetooth 5,2, il WiFi 5 e il chip per l’NFC, così da porte utilizzare il Samsung Galaxy Watch5 anche per i pagamenti contactless.

Infine la batteria che ha una capacità di 284 mAh con possibilità di ricarica wireless.

Samsung Galaxy Watch5: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Watch5 è un dispositivo di fascia alta, punto di riferimento tra gli smartwatch Android di passata generazione e, naturalmente, uno dei cavalli di battaglia del colosso sudcoreano. Parliamo di un orologio smart dalle grandi potenzialità, perfetto per chi vuole monitorare i propri parametri vitali e per tenere sotto controllo i progressi nell’attività sportiva, senza rinunciare naturalmente a un design ricercato ed elegante, ottimo anche per le occasioni più formali.

Di listino questo device costa 299 euro, giustificabili dalla ben nota attenzione di Samsung per i dettagli e dall’affidabilità dei suoi prodotti. Grazie ad Amazon, però, il prezzo crolla a 199 euro (-33%, -100 euro), un prezzo davvero irripetibile per uno smartwatch del genere.

