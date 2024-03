Samsung Galaxy Watch4, con l'offerta Amazon arriva al minimo storico

Fonte foto: Samsung

Quando si parla di smartwatch, i Samsung Galaxy Watch rappresentano una vera e propria eccellenza nel settore, con milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Del resto, è un prodotto di fascia alta, che si adatta facilmente a ogni situazione dal monitoraggio dei parametri vitali fino a quello dell’attività sportiva, garantendo sempre efficienza, performance e rilevazioni estremamente precise.

Tra i modelli più interessanti sul mercato c’è il Samsung Galaxy Watch4, che grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore può essere acquistato a meno di 130 euro, arrivando al minimo storico.

Samsung Galaxy Watch4 – Samsung Exynos W920 – Cassa da 40 mm

Samsung Galaxy Watch4: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch4 ha un display Super AMOLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione 396×396 pixel. Questa particolare offerta ha una cassa da 40mm in alluminio, cinturino in silicone e un vetro Corning Gorilla Glass.

Il processore è un Samsung Exynos W920 con 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione, utile naturalmente per installare le molte applicazioni disponibili sullo store di Google e la musica scaricata.

Il sistema operativo è Google Wear OS 4.0 e, come appena detto, consente all’utente di accedere a una vasta selezione di app offerte da Big G, ottime per amplificare ulteriormente le potenzialità del device.

Molte le funzionalità dedicate al monitoraggio dei parametri vitali, con questo smartwatch che consente di controllare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), l’impedenza bioelettrica (massa grassa, massa magra, BMI) e i livelli di idratazione del corpo. Presente anche la modalità per controllare la qualità del sonno e i livelli di stress dell’utente.

Le opzioni dedicate al fitness, invece, consentono di registrare le performance in oltre 90 attività sportive, con la possibilità di impostare i vari obiettivi da raggiungere e di personalizzare a proprio piacimento il layout del display, così da visualizzare solo le informazioni più importanti. Tra le varie discipline troviamo: corsa, camminata, ciclismo, attività in palestra, nuovo (il dispositivo è impermeabile fino a 5 ATM) e molto altro ancora.

Non mancano nemmeno le funzionalità più classiche, come quelle per leggere le notifiche dallo smartphone e per rispondere alle chiamate (tramite microfono e speaker integrati).

Sul fronte delle connessioni c’è il WiFi 5, Bluetooth 5.0, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria è da 361 mAh con un’autonomia stimata di circa 1 giorno e mezzo di utilizzo canonico.

Presenti, infine, anche la certificazione IP68 che attesta la resistenza dello smartwatch alla polvere e ai liquidi e la certificazione di grado militare MIL-STD-810G che garantisce la piena efficienza del device anche in caso di temperature estreme e la resistenza qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni dovute ai colpi di arma da fuoco.

Samsung Galaxy Watch4: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch di fascia alta e, seppur non il modello più recente del colosso sudcoreano, garantisce comunque altissime prestazioni e funzionalità da top di gamma.

Parliamo di un device perfetto per la vita di tutti i giorni, ottimo per monitorare con estrema precisione i progressi nell’attività sportiva e tenere sotto controllo i parametri vitali in modo facile e veloce.

Il prezzo di listino è di 269 euro ma, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare questo smartwatch a 129 euro (-52%, – 140 euro) uno sconto davvero irripetibile per un prodotto con queste potenzialità

Samsung Galaxy Watch4 – Samsung Exynos W920 – Cassa da 40 mm