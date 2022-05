Samsung Galaxy Watch5 avrà una versione in titanio e vetro zaffiro

Nei prossimi mesi Samsung potrebbe lanciare ben tre nuovi smartwatch, come parte della sua attesa gamma Galaxy Watch5: secondo il leaker cinese Ice Universe, infatti, al Galaxy Watch 5 standard e al Galaxy Watch 5 Classic potrebbe aggiungersi il modello Galaxy Watch 5 Pro, che sarà un device di fascia premium. Da un precedente rumor, invece, risulterebbe che i modelli saranno due perché non ci sarà un Galaxy Watch5 Classic.

Sebbene il gigante sudcoreano non abbia finora rilasciato alcuna informazione ufficiale sulla serie Galaxy Watch5, quindi, i rumor su questa gamma di prodotti abbondano. Secondo l’ultima indiscrezione il modello “Pro" avrà un vetro dello schermo in un materiale più resistente e una cassa con una lega leggera e più robusta. Questi rumor, che arrivano dall’affidabile leaker cinese Ice Universe e descrivono una variante particolarmente ricca, si affiancano alle voci precedenti che raccontano dell’arrivo di un Galaxy Watch5 Pro con una batteria molto grande. Inoltre, è emerso che la nuova gamma di smartwatch targati samsung saranno dotati una innovativa funzione.

Galaxy Watch 5 Pro in titanio e zaffiro?

Stando a quanto dichiarato dal noto leaker, il Galaxy Watch 5 Pro potrebbe annoverare un display in vetro zaffiro. Questo materiale, notevolmente robusto, renderebbe il pannello dello smartwatch più resistente ai graffi, nell’uso quotidiano.

Ice Universe aggiunge, inoltre, che il modello Pro del prossimo dispositivo indossabile di Samsung potrebbe presentare anche una cassa in titanio. Se questa indiscrezione fosse confermata, questa versione sarebbe un po’ più leggera ma molto più resistente rispetto agli altri due modelli della gamma, vale a dire il Galaxy Watch5 standard e l’eventuale Galaxy Watch5 Classic.

Galaxy Watch 5: come sarà

Purtroppo, allo stato attuale non sono molti i dettagli tecnici emersi sul nuovo indossabile di Samsung. Si parla di una batteria più grande rispetto alla generazione precedente, vale a dire 397 mAh per Galaxy Watch5 da 44mm contro i 361 mAh del Galaxy Watch4 da 44mm, fino ad arrivare a 572 mAh per il modello Galaxy Watch5 Pro. Inoltre, il prossimo smartwatch di Samsung potrebbe essere in grado di misurare la temperatura corporea, grazie alla tecnologia ad infrarossi.

Ovviamente, se dovesse approdare sul mercato un Galaxy Watch 5 in titanio e zaffiro, molto probabilmente il prezzo applicato da Samsung alla relativa versione Pro non sarà particolarmente basso. Le altre versioni, invece, potrebbero avere un prezzo in linea con la generazione attuale. Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato, invece, si prevede un lancio in estate.