Galaxy Watch5 Pro, minimo storico e sconto esagerato: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Uno degli orologi di maggior successo degli ultimi anni torna in offerta su Amazon e fa registrare un nuovo minimo storico. Stiamo parlando del Galaxy Watch5 Pro, orologio top di gamma di Samsung che si differenzia da tutti gli altri per un paio di caratteristiche molto interessanti. A renderlo veramente unico, però, sono i materiali con cui è costruito che assicurano una resistenza mai vista prima. Il vetro zaffiro protegge il display, mentre la cassa in titanio lo rende leggero e resistente alle cadute e ai graffi. Caratteristiche che non si fermano di certo qua: sotto la cassa trovi sensori avanzati per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Torniamo, però, all’argomento principale di questo articolo: l’offerta disponibile oggi sul sito di e-commerce. Come detto, è in promo al prezzo più basso di sempre e il merito è dello sconto del 58% che fa scendere il prezzo di quasi 290 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Approfittane subito e non farti scappare questa super occasione.

Galaxy Watch5 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Galaxy Watch5 Pro: le caratteristiche e le funzionalità

Il Galaxy Watch5 Pro è un orologio che si differenzia da tutti gli altri lanciati in questi anni da Samsung. Rientra nella nicchia degli smartwatch rugged, dispositivi che si caratterizzano per la loro resistenza. Il merito è dei materiali utilizzati per realizzarlo. Lo schermo touch è protetto da un vetro zaffiro, mentre la cassa è in titanio.

A renderlo speciale sono anche alcune delle funzionalità che trovi. Come ad esempio Route Workout e Track Back che sfruttano al meglio il chip GPS e ti permettono di scoprire sempre nuovi sentieri da percorrere o di tornare al punto di partenza nel caso in cui si è persa la direzione. Ottime anche le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. Il merito è del sensore BioActive di Samsung presente sotto la cassa. Un sensore in grado di svolgere tre funzioni in contemporanea: misurare la composizione corporea, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. Il tutto in tempo reale e con delle notifiche che ti avvisano se rilevano qualche dato anomalo. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un report completo che ti mostra come riposi la notte e ti suggerisce cosa migliorare.

Essendo un orologio pensato per gli amanti dell’avventura, trovi anche più di 90 modalità sportive che supportano tantissimi esercizi differenti e anche le escursioni all’aperto. Per ogni allenamento puoi analizzare e consultare tutti i dati raccolti. Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per un paio di giorni. A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google con tutte le app dell’azienda di Mountain View.

