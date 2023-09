Fonte foto: Samsung

Sono molti gli smartwatch di fascia alta sul mercato e tra i più apprezzati ci sono sicuramente quelli di casa Samsung, come il Galaxy Watch6 Classic. Parliamo di un dispositivo nuovissimo, presentato ad agosto, dal look accattivante e con tantissime funzioni, specialmente per il monitoraggio dei parametri vitali.

Oltre a questo non mancano nemmeno funzioni specifiche per l’attività sportiva e la piena integrazione con l’ecosistema di Google, grazie al sistema operativo WearOS. Su Amazon, per le prossime ore, è disponibile a un prezzo davvero irripetibile.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: scheda tecnica

Samsung Galaxy Watch6 Classic ha un display Super AMOLED "Always-On" che, per questa offerta specifica, misura 1,3 pollici (43 mm) con risoluzione 480×480 pixel. Il processore è un Samsung Exynos W930 a cui si affiancano 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

Tra le altre opzioni di connettività per questo modello troviamo il WiFi, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

Per quanto riguarda i sensori, invece, tutto ruota intorno al Samsung BioActive, in grado di eseguire il monitoraggio della frequenza cardiaca, il tracciato ECG e l’analisi impedenza bioelettrica (per rilevare la composizione corporea dell’utente). Oltre a questo c’è il sensore di temperatura, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità.

Tra le varie possibilità di questo smartphone, ci sono le funzionalità per monitorare la qualità del sonno e i livelli di stress dell’utente, tutte piuttosto precise e con tanti dati utili per migliorare il proprio benessere.

Interessanti anche le funzioni per gli sportivi, con oltre 90 allenamenti differenti e la possibilità di personalizzarli al massimo, fino a farli combaciare completamente con i propri workout giornalieri.

La batteria ha una capacità di 300 mAh con Samsung che promette 30/35 ore di utilizzo a seconda delle modalità scelte dall’utente. Il sistema operativo è Wear OS 4 con One UI 5 Watch, che consente di accedere allo store di Google con tutte le applicazioni più celebri per device indossabili.

Infine il Samsung Galaxy Watch6 Classic ha la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua (anche per le immersioni fino a 5 ATM). Presente anche la certificazione militare MIL-STD-810H, che garantisce l’utilizzo di questo dispositivo anche in condizioni estreme e ne attesta la grande resistenza anche alle sollecitazioni più intense (tipo un colpo d’arma da fuoco, ad esempio).

Samsung Galaxy Watch6 Classic: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è uno smartwatch di fascia alta, un dispositivo in grado di coniugare performance e design, pronto dunque a soddisfare tutti i bisogni degli utenti in cerca di un sistema da utilizzare specialmente per il monitoraggio dei parametri vitali, che sia affidabile e preciso. In più è l’ultimo modello di Samsung, il top di gamma.

Il prezzo di listino è di 419 euro, giustificato dalla grande qualità costruttiva e dall’enorme potenziale di questo device. Tuttavia grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa lo smartwatch a 339,90 euro (-19%, -79 euro) uno sconto decisamente interessante.

