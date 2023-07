Fonte foto: Samsung

Gli smartphone pieghevoli, per quanto affascinanti, sono dispositivi ancora "di nicchia" visti soprattutto i prezzi decisamente importanti devi vari modelli sul mercato. Naturalmente parliamo di un settore in fortissima espansione che, come testimoniato dal recente Samsung Galaxy Unpacked Event, continua a evolversi, portando all’attenzione del grande pubblico dispositivi estremamente tecnologici, con una scheda tecnica all’avanguardia e, naturalmente, dal prezzo sempre più elevato.

Tuttavia, grazie alle offerte su Amazon, è possibile fare dei grandi affari e portare a casa uno dei foldable di precedente generazione più conosciuti e apprezzati: stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Flip4 che, grazie all’uscita del nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip5, va oggi in super sconto sul celebre e-commerce.

Samsung Galaxy Z Flip4 – Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Z Flip4: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Z Flip4 ha un display esterno Super AMOLED da 1,9 pollici (260×512 pixel) e un display interno da 6,7 pollici Dynamic AMOLED Infinity Flex, con risoluzione FHD+ (1.080×2.640 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore scelto per questo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano, in questa versione specifica, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da due sensori, con il principale da 12 MP (f/1,8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e quello ultra-grandangolare sempre da 12 MP (f/2,2). La fotocamera frontale, invece, è da 10 MP (f/2,4). Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente, chiaramente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 3.300 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless da 10 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente Samsung One UI 4.1, con l’aggiornamento a Android 13 disponibile già dalla prima accensione del dispositivo. Infine, è presente anche la certificazione IPX8 che attesta la resistenza di questo smartphone all’acqua, anche per le immersioni.

Samsung Galaxy Z Flip4: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è un vero e proprio top di gamma e, seppur appartenente alla precedente generazione di foldable dell’azienda sudcoreana, è comunque un telefono dalle altissime prestazioni e dalla scheda tecnica di livello superiore.

Per questo motivo non stupisce il prezzo di listino piuttosto importante: per portare a casa questo smartphone, infatti, bisogna spendere ben 1.099 euro. Tuttavia, grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile acquistarlo a 642 euro (-42%, -457 euro) e un prezzo del genere potrebbe essere l’occasione perfetta per scoprire il mondo dei dispositivi pieghevoli e acquistare uno smartphone top di gamma (per di più pieghevole) a un prezzo davvero conveniente.

Samsung Galaxy Z Flip4 – Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/128 GB