Samsung Galaxy Z Flip5, l'offerta sul pieghevole e davvero irresistibile

Fonte foto: Samsung

In un mercato in cui tutti gli smartphone hanno design molto simili tra loro, la vera novità è rappresentata dai dispositivi pieghevoli che, grazie a questo innovativo fattore di forma, portano una ventata di novità nel settore.

Nonostante questo e nonostante una scheda tecnica generalmente di alto livello, questi telefoni contano numeri ancora relativamente modesti, conseguenza diretta di prezzi non proprio contenuti.

Grazie ad Amazon, però, le offerte non mancano e per le prossime ore si può trovare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip5 poco sotto i 900 euro. L’occasione che in molti aspettavano e che non si può assolutamente ignorare.

Samsung Galaxy Z Flip5 – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy Z Flip5: scheda tecnica

Samsung Galaxy Z Flip5 ha un display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel) e refresh rate variabile a 120 Hz. Il display esterno, invece, è un Super AMOLED da 3,4 pollici, con risoluzione di 720×748 pixel e refresh rate fino a 60 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nella versione ottimizzata per Galaxy a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 12 MP (f/1.8) con stabilizzazione elettronica dell’immagine (OIS) e messa a fuoco Dual Pixel AF e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 10 MP (f/2.2).

Tra le connessioni abbiamo: il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 3.700 mAh con ricarica cablata da 25 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica inversa da 4.5 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5.1.1.

Infine il Samsung Galaxy Z Flip5 è certificato IPX8 ed è, quindi, resistente all’acqua anche in caso di immersioni prolungate.

Samsung Galaxy Z Flip5: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip5 non è solamente uno smartphone con un innovativo fattore di forma, ma è anche un top di gamma a tutti gli effetti, con una scheda tecnica che promette grandi performance in qualsiasi contesto.

Su questo device, oltre all’ottimo processore di Qualcomm diventato un punto di riferimento per i device di fascia alta, spicca sicuramente il display esterno che permette all’utente molta libertà di movimento ed è compatibile con moltissime delle applicazioni dell’ecosistema di Android.

Più che interessanti anche le misure e con i suoi 71,9×85,1×15,1 millimetri da chiuso e 71,9×165,1×6,9 millimetri da aperto per 187 grammi di peso, il Samsung Galaxy Z Flip5 rappresenta una soluzione davvero compatta e leggera.

Il prezzo di listino è di 1.249 euro, giustificato naturalmente dalla scheda tecnica di cui sopra e dall’innovativo fattore di forma che rappresenta ancora oggi una novità nel settore degli smartphone. Tuttavia con l’offerta Amazon il prezzo scende a 899 euro (-28%, -350 euro) uno sconto decisamente importante che può fare la gioia di tutti quelli che non vedono l’ora di portare a casa il loro primo foldable, ma senza spendere un capitale.

