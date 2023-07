Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente i nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5 sono realtà. L’annuncio ufficiale al Samsung Galaxy Unpacked Event ha mostrato i due attesissimi smartphone in tutto il loro potenziale concentrandosi naturalmente sulla scheda tecnica da veri top di gamma e sulle molte novità già ampiamente anticipate dai leaker.

Tra queste la cerniera Flex Hinge, un sistema completamente ridisegnato che elimina lo spazio vuoto a smartphone chiuso, facendo aderire completamente le due parti del dispositivo e, chiaramente, rendendolo molto più resistente. Oltre a questo, Samsung ha optato per entrambi i foldable per scocche Armor Aluminum e vetri Gorilla Glass Victus 2, per tenerli al sicuro da qualsiasi sollecitazione esterna.

Entrambi i dispositivi arriveranno fisicamente nei negozi a partire dal 29 luglio, ma sono già in preordine anche su Amazon con le stesse promo di lancio che si trovano sul sito ufficiale Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip5: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip5 è il nuovo pieghevole a conchiglia di Samsung. Ha un display interno Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel) e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Il display esterno è un Super AMOLED da 3,4 pollici, con risoluzione di 720×748 pixel e refresh rate fino a 60 Hz. Con uno schermo esterno molto più grande rispetto al passato, Samsung ha confermato la presenza di widget e funzionalità sviluppate appositamente e la possibilità di utilizzare molte delle app di Android anche senza aprire lo smartphone.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ottimizzato per Galaxy a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione non espandibile. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzazione elettronica dell’immagine (OIS) e messa a fuoco Dual Pixel AF. Al fianco di questo troviamo un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/1.8). La selfiecamera è da 10 MP (f/2.4).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria è da 3.700 mAh con ricarica cablata da 25W, wireless a 15W e inversa da 4,5 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5.1.1. Infine è presente la certificazione IPX8, che attesta la resistenza del dispositivo all’acqua anche in caso di immersione prolungata.

Samsung Galaxy Z Flip5 può essere già preordinato sul sito ufficiale dell’azienda sudcoreana, ma anche su Amazon nelle colorazioni: Mint, Graphite, Cream e Lavender al prezzo di:

Samsung Galaxy Z Flip5 – 8/256 GB: 1.249 euro

Samsung Galaxy Z Flip5 – 8/512 GB: 1.369 euro.

Gli utenti che effettueranno il preordine, potranno acquistare la versione da 512 GB al prezzo della versione da 256 GB.

Samsung Galaxy Z Fold5: scheda tecnica e prezzo

Il Samsung Galaxy Z Fold5 è il nuovo pieghevole a libretto di Samsung. Ha un display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici, con risoluzione QXGA+ (2.176×1.812 pixel) e refresh rate variabile a 120 Hz. Il display esterno è un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, con risoluzione HD+ (2.316×904 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Anche stavolta il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ottimizzato per Galaxy con 12 GB di RAM e diversi tagli di memoria da 256 GB e fino a 1 TB, non espandibile. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sistema di messa a fuoco Dual Pixel AF, quello ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP (f/2.4) con OIS e autofocus veloce PDAF. La selfiecamera sotto il display è da 4 MP (f/1.8) mentre quella esterna è da 10 MP (f/2.2).

Anche in questo caso per le connessioni vale lo stesso discorso fatto per il Samsung Galaxy Z Flip5, perciò abbiamo: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, NFC e le diverse opzioni di geolocalizzazione.

La batteria è da 4.400 mAh con ricarica cablata da 25W, wireless da 15W e inversa da 4,5W. Il sistema operativo è di nuovo Android 13 con One UI 5.1.1. Anche stavolta lo smartphone è certificato IPX8.

Disponibile anche la nuova S Pen Fold Edition molto più sottile e compatta rispetto al passato, ottimizzata per tutte le funzionalità multischermo che fanno del Samsung Galaxy Z Fold5 un dispositivo da utilizzare per la produttività a tutti i livelli.

Anche il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 può già essere preordinato sul sito ufficiale di Samsung, ma anche su Amazon, dove è disponibile nelle colorazioni: Icy Blue, Phantom Black e Cream al prezzo di:

Samsung Galaxy Z Fold5 – 12/256 GB: 1.999 euro

Samsung Galaxy Z Fold5 – 12/512 GB: 2.119 euro

Samsung Galaxy Z Fold5 – 12 GB/1 TB: 2.339 euro.

Anche in questo caso, gli utenti che effettueranno il preordine, potranno acquistare il modello da 512 GB al prezzo di quello da 256 GB.