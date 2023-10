Samsung, soundbar a prezzo eccezionale: va comprata subito

Fonte foto: Amazon

Il televisore non è tutto. Almeno per i cinefili. Per poter godere di un’esperienza avvolgente e totalizzante mentre si guardano i film del proprio regista preferito o le serie TV in streaming è più che consigliabile utilizzare un sistema audio multicanale composto da una soundbar e da un subwoofer.

Un sistema come quello della Samsung Soundbar HW-B650/ZF, ad esempio, che garantisce un’ottimizzazione dei dialoghi e un’esperienza d’ascolto paragonabile a quella delle sale cinematografiche. La soundbar del produttore sudcoreano sfrutta infatti diverse tecnologie per ottimizzare l’audio in base a quello che si sta guardando e per creare la sensazione di un suono tridimensionale, per un’esperienza d’ascolto coinvolgente. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto senza precedenti di Amazon la rende più conveniente che mai.

Samsung Soundbar HW-B650/ZF scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

3D Cinematic Surround Sound, audio direzionale e Bass Boost. Sono queste le tecnologie che consentono alla soundbar Samsung oggi in offerta su Amazon di garantire un sonoro paragonabile a quello delle sale cinematografiche.

Il sistema 3D Cinematic Surround Sound e l’audio direzionale ti portano al centro dell’azione, simulando l’audio tridimensionale tipico delle sale cinematografiche. Vivrai così un’esperienza coinvolgente e avvolgente: sarà come essere al centro dell’azione con il protagonista del film o della serie TV che stai guardando.

Attivando il Bass Boost darai ancora più profondità al sonoro del film o serie TV che stai guardando o alle canzoni della playlist che stai ascoltando. L’esperienza sarà più intensa che mai, con il subwoofer capace di creare un’atmosfera ancora più avvolgente.

La soundbar in offerta a rate a tasso 0 su Amazon ti permette poi di dire addio ai fastidiosissimi e antiestetici cavi. Grazie alla connettività Bluetooth, infatti, potrai sincronizzare la soundbar con lo smart TV in maniera semplice e veloce. E potrai anche posizionare la soundbar e il subwoofer dove meglio credi.

Samsung, la soundbar a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare oggi la soundbar del produttore sudcoreano è doppiamente conveniente. Come accennato inizialmente, infatti, la Samsung HW-B650/ZF è disponibile con uno sconto top che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre e acquistabile a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

La soundbar Samsung può essere tua con uno sconto del 36% che ti permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di consigliato dal produttore. Oggi la paghi 168,36 euro anziché 262,99 euro.

A questo si aggiunge la possibilità di acquistarla a rate senza spese aggiuntive. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagarla in cinque rate a tasso 0. In questo caso la paghi 33,68 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di un caffè al bar al giorno.

