Samsung lancia il top di gamma per le truppe d'assalto

Samsung ha presentato i nuovi Galaxy S23 Tactical Edition e Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition, i due device sviluppati appositamente per utilizzo militare, con caratteristiche tecniche uniche e disponibili solo per le truppe d’assalto.

Il primo è la versione “potenziata” dell’S23 base, con una serie di novità tecniche da utilizzare nelle operazioni sul campo di battaglia. Il secondo è un device inedito, un rugged phone altrettanto customizzato e specializzato per il mondo militare. Questi due smartphone non possono essere acquistati liberamente ma possono essere ordinati esclusivamente dalle forze armate.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition: scheda tecnica

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition rispecchia per buona parte la scheda tecnica già vista sul modello originale, con alcune aggiunte sviluppate per scopi militari.

Il display è un Dynamic AMOLED da 6.1 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione del display un vetro Gorilla Glass Victus 2, l’ideale per garantire la massima resistenza anche alle sollecitazioni più estreme.

La prima novità di questo modello è una innovativa modalità per la visione notturna che, all’occorrenza, può essere utilizzata anche con dispositivi ottici per la visione notturna (visori o mirini).

Inoltre, il display può essere utilizzato anche con i guanti e ha una modalità di blocco della rotazione automatica, in modo che possa essere agganciato anche sugli appositi supporti sul braccio o sulla parte frontale dell’equipaggiamento tattico.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nella versione ottimizzata per Galaxy a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom 3x da 10 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC e l’USB-C 3.2. Cambia, naturalmente, il sistema di rilevamento della posizione con uno speciale GPS tattico molto più accurato che consente di connettersi anche ai droni e ai telemetri laser. Oltre a questo è anche possibile utilizzare lo smartphone come radio tattica.

Trattandosi di device da utilizzare durante le operazioni speciali hanno anche una modalità Stealth che disabilita tutte le connessioni per non essere rilevabile dai sistemi di ricerca.

Fondamentale anche il discorso sulla sicurezza informatica con un ulteriore livello di crittografia gestita da Samsung Knox con crittografia a livello hardware e una VPN esclusiva.

La batteria è da 3.900 mAh con ricarica cablata a 25 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia One UI 5.1.

Oltre a questo troviamo anche Android Team Awareness Kit (ATAK) e Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK), da utilizzare per le operazioni sul campo, per raccogliere e condividere informazioni in tempo reale sullo stato della missione e sulla posizione dei soldati.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la resistenza dello smartphone a polvere e acqua, anche in caso di immersione, inoltre il device viene fornito con una robusta custodia di tipo militare (in alluminio) che si può agganciare all’equipaggiamento.

Samsung Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition: scheda tecnica

Samsung Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition è il rugged phone sviluppato appositamente da Samsung per le truppe d’assalto.

Ha un display LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione del display stavolta troviamo un vetro Gorilla Glass Victus+.

Presente anche in questo caso la modalità di visione notturna, la possibilità di utilizzare il touch del device anche con i guanti tattici e il blocco della rotazione automatica da utilizzare quando agganciato all’equipaggiamento.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di archivazione, espandibili fino a 1 TB utilizzando una microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 3.2 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Cambia anche in questo caso il sistema per la geolocalizzazione con lo stesso GPS tattico con accesso ai droni e ai telemetri laser.

Presente anche la funzionalità per la radio tattica e la modalità Stealth per disabilitare tutte le connessioni. Trattandosi sempre di un device tattico, tornano anche le opzioni di crittografia avanzate gestite da Samsung Knox e la VPN.

La batteria è da 4.050 ed è intercambiabile ma non è specificata la potenza di ricarica. Di nuovo il sistema operativo è Android 13 con interfaccia One UI 5.1 e Android Team Awareness Kit (ATAK) e Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit (BATDOK).

Infine è presente la certificazione di grado militare MIL-STD-810H, che attesta la resistenza del device a condizioni meteorologiche estreme, urti e sollecitazioni e a qualsiasi tipo di agente esterno come polvere o acqua.