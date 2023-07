Samsung, la lavatrice Crystal Clean a un prezzo eccezionale: sconto immediato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Su Amazon non troviamo solamente prodotti hi-tech come smartphone e smartwatch o piccoli elettrodomestici casalinghi come friggitrici ad aria e robot aspirapolvere, ma anche lavastoviglie, asciugatrici e lavatrici. Soprattutto quest’ultime sono spesso in offerta e con sconti anche molto interessanti che fanno scendere il prezzo al minimo storico permettendo di risparmiare centinaia di euro. È esattamente il caso della lavatrice Samsung Crystal Clean nella versione da sette chilogrammi. Oggi la troviamo su Amazon con un prezzo da Prime Day (l’evento estivo dedicato alle offerte riservato ai clienti Prime comincia tra pochissime ore) grazie allo sconto del 39% che fa risparmiare ben 250€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi web per una lavatrice con queste caratteristiche: cestelle abbastanza grande e tecnologie avanzate.

Samsung Crystal Clean assicura un pulito eccezionale anche in acqua fredda grazie a una particolare tecnologia che trasforma il detergente in bolle per penetrare ancora più rapidamente nei tessuti e rimuove velocemente lo sporco. Le dimensioni del cestello da 7 chilogrammi sono perfette per una famiglia: permette di fare pochi lavaggi e di risparmiare anche sull’acqua e sulla corrente. Disponibile anche un programma di lavaggio che utilizza un potente getto di vapore per rimuovere anche lo sporco più ostinato e la maggior parte dei batteri e degli allergeni. Una lavatrice tecnologicamente avanzata e a un prezzo eccezionale: non lasciatevi scappare questa opportunità.

Lavatrice Samsung Crystal Clean: caratteristiche

Una lavatrice abbastanza economica, con tecnologie all’avanguardia e con un motore Digital Inverter che assicura un’affidabilità prolungata negli anni. Vediamo le caratteristiche di questa lavatrice Samsung Crystal Clean.

Partiamo dalle dimensioni del cestello. Il modello che troviamo oggi in offerta ha un cestello che può contenere fino a 7 chilogrammi di vestiti, quanto basta per fare un paio di lavaggi alla settimana a una famiglia abbastanza numerosa. Inoltre, il cestello è dotato di una funzione di Eco Pulizia che lo mantiene pulito nel tempo eliminando il 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori senza dover utilizzare prodotti chimici. Inoltre, un potente getto d’acqua rimuove lo sporco dalle guarnizioni in gomma dell’oblò. È la stessa lavatrice a ricordarti quando effettuare questa pulizia.

Passando ai programmi di lavaggio, la lavatrice Samsung utilizza una particolare tecnologia che assicura un bucato perfetto anche alle basse temperature. Questo grazie alla trasformazione in bolle del detergente utilizzato che penetra in profondità ed elimina qualsiasi macchia. Ma non finisce qui. C’è anche un ciclo di pulizia che utilizza getti di vapore e che è in grado di eliminare il 99,9% di batteri e allergeni. Per lo sporco più ostinato, invece, c’è la pratica tecnologia Smacchia Tutto Plus che aiuta rimuovere qualsiasi macchia.

Ottima anche l’affidabilità grazie al motore Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti consumando meno energia rispetto al motore tradizionale. Infine, nel caso in cui riscontriate dei problemi, c’è la funzione Smart Check, un sistema automatico di monitoraggio che diagnostica in tempi rapidi i problemi e fornisce le soluzioni migliori.

Lavatrice Samsung Crystal Clean: offerta e prezzo

Crollo verticale del prezzo per la lavatrice Samsung Crystal Clean: oggi la troviamo in offerta con uno sconto del 39% e si risparmiano ben 250€ sul prezzo di listino. Solo oggi la puoi acquistare a un prezzo di 399,99€. Si tratta di una delle migliori promo che trovi sul web per una lavatrice di questo genere. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che troviamo nella pagina prodotto e che è riservato agli utenti Prime. Inoltre, Amazon offre anche la possibilità di aggiungere dei servizi ad hoc per la consegna (gratuita e veloce):

