Samsung mostra "Cling Band", il suo smartphone da polso

Fonte foto: Samsung

Il Mobile World Congress di Barcellona non è solo un’occasione per vedere i device in arrivo sul mercato, ma rappresenta anche un momento ideale per presentare i prototipi più curiosi, che magari non arriveranno mai in commercio, ma rappresentano comunque il lato più creativo dei vari brand che partecipano all’evento e, per certi versi, anche una prova di forza che mostra alla concorrenza fino a che punto si spinge la loro tecnologia.

Quest’anno a dare spettacolo è stata Samsung che ha mostrato i suoi nuovi schermi OLED più piccoli, disponibili anche con alcuni fattori di forma inaspettati, come nel caso del Samsung Cling Band, il primo smartphone flessibile da polso del colosso sudcoreano.

Samsung Cling Band, cosa sappiamo

Come appena detto il Samsung Cling Band ha uno schermo OLED molto flessibile che può trasformare questo smartphone in un vero e proprio bracciale, proprio come il device di Motorola già visto al Lenovo Tech World 2023.

La proposta di Samsung può essere utilizzata come un classico smartphone (e quindi rigido e in verticale) oppure come uno smartwatch, con gli utenti che possono agganciarlo al polso come un bracciale hi-tech.

Dalle immagini del MWC, il dispositivo è molto sottile e nella parte posteriore c’è una specie di scanalatura che permette allo schermo di flettersi e di restare piegato come se fosse un arco.

Sul retro, oltre a una fotocamera non meglio specificata, ci sono anche diversi sensori, come il cardiofrequenzimetro, perciò quando indossato a mo’ di bracciale questo device permette di rilevare la frequenza cardiaca e altre metriche, come i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), ad esempio.

Queste funzionalità, naturalmente, saranno disponibili unicamente quando il dispositivo è piegato e poggiato sul polso.

Oltre a questo, Samsung non ha fornito maggiori informazioni sulla scheda tecnica di questo prodotto, perciò, per il momento, non è ancora possibile capire le vere potenzialità di questo smartphone da polso.

Samsung Cling Band, quando arriva

È bene ricordare che il Samsung Cling Band e molti altri particolarissimi device mostrati in questo panel del MWC, sono solo dei prototipi e il loro unico scopo è mostrare al mondo la grande flessibilità degli schermi OLED prodotti da Samsung Display.

Per ora, esattamente come accaduto con lo smartphone pieghevole a marchio Motorola, non c’è una data d’uscita per questo telefono che potrebbe restare solo uno dei tantissimi progetti che non arriveranno mai sul mercato.

Non è chiaro nemmeno se Samsung sia realmente interessata a un form factor così particolare e, naturalmente, è principalmente da questo che dipenderà il futuro di questo progetto.

Le potenzialità ci sono ma sono anche altrettanti i problemi da risolvere e, soprattutto, bisognerà vedere se gli utenti sono davvero interessanti a un device del genere o se continueranno a preferire smartphone e smartwatch da utilizzare separatamente.