Samsung presenta due nuove soundbar premium: suono 3D fino a 22 canali

Samsung lancia, per ora sul mercato interno della Corea del Sud, due nuove soundbar premium: la HW-Q990B e la HW-S800B, progettate per accompagnare la gamma di TV Neo QLED 8K del 2022. La presentazione ufficiale, infatti, è avvenuta in occasione dell’evento “Unbox&Discorver" durante il quale sono stati presentati sia i nuovi televisori sia la nuova linea di soundbar e impianti home theatre.

Le prime due soundbar disponibili al momento sono la Samsung HW-Q990B e la Samsung HW-S800B che fanno parte rispettivamente delle due serie Q e S. Con queste due sigle, Samsung si riferisce al segmento di fascia alta per la Q e al segmento di fascia bassa (ma si fa per dire) della S. Infatti, la soundbar Samsung HW-Q990B della serie Q vanta un suono a 11.1.4 canali che porta gli ascoltatori direttamente nell’azione che stanno seguendo, mentre la Samsung HW-S800B ha una configurazione molto più semplice, a 3.1.2 canali. A questi canali audio vanno aggiunti i 6 canali della Smart TV Neo QLED 8K, con la quale le nuove soundbar dialogano alla perfezione, per un totale massimo di 22 canali di audio tridimensionale.

Samsung HW-Q990B: caratteristiche tecniche

La Samsung HW-Q990B è la soundbar fascia premium e dunque la più costosa del duo. Offre un suono surround 3D utilizzando 16 altoparlanti in totale: 11 frontali, 1 subwoofer e 4 “up-firing" che “sparano" il volume verso l’alto per aumentare l’effetto surround. Dolby Atmos, Dolby MAT, Dolby Digital Plus, Dolby True HD sono tutti inclusi nella lista delle compatibilità di questo prodotto.

Quando la soundbar è collegata a una TV Samsung Neo QLED 8K, l’impianto complessivo può utilizzare fino a 22 canali (16 canali della soundbar e 6 canali della TV) per emettere un suono 3D ancora più accurato grazie alla funzione “Q-Symphony“.

La funzione Q-Symphony era già presente anche su alcune soundbar Samsung precedenti, ma poteva utilizzare solo alcuni degli altoparlanti della TV. Al contrario, la nuova versione può utilizzare tutti gli altoparlanti disponibili sulla TV contemporaneamente, per offrire un’esperienza audio ancora più ricca.

La soundbar può anche connettersi alla TV tramite WiFi senza bisogno di un cavo HDMI. Inoltre è presente la funzionalità SpaceFit sound, che consente di calibrare il campo sonoro per adattarlo perfettamente alla stanza, e l’equalizzazione automatica per sintonizzare al meglio l’audio. Il prodotto è realizzato in metallo e presenta un display a LED sulla parte anteriore per monitorare facilmente lo stato del dispositivo.

Samsung HW-S800B: caratteristiche tecniche

La Samsung HW-S800B è tra le soundbar più sottili sul mercato: misura 38 mm di altezza e 40 mm di spessore. Samsung afferma che è l’opzione migliore per i possessori di TV The Frame in quanto può essere appesa al muro senza sporgere. È disponibile nei colori bianco e nero o con copertura marrone e teak che si abbinano alla Smart TV The Frame.

Se Samsung HW-Q990B è un prodotto dedicato a chi cerca il massimo dell’esperienza audio, anche a costo di passare per una minuziosa configurazione, al contrario Samsung HW-S800B è dedicato a chi cerca qualità e semplicità insieme ed è dotata di “soli" 5 altoparlanti in totale: 3 frontali, 1 subwoofer e 2 “up-firing“, per una potenza totale di 28W.

Anche questo modello può dialogare con le TV Samsung, grazie alla funzione Q-Symfony, e sommare gli altoparlanti disponibili tra i due device per offrire un suono più ricco e spazializzato.

Soundbar premium Samsung: prezzi e disponibilità

Le soundbar Samsung HW-Q990B e Samsung HW-S800B al momento sono distribuite in Sud Corea e la timeline di presentazione sui mercati internazionali, tra cui Europa e Italia, non è stata ancora resa nota. La presenza delle schede di entrambi i prodotti sul sito internazionale di Samsung, però, ci lascia ben sperare.

I prezzi in won sudcoreani sono, come è facile immaginare, abbastanza alti: Samsung HW-Q990B costa 1,89 milioni di won pari a circa 1.490 euro mentre la Samsung HW-S800B viene venduta a 899.000 won che al cambio corrispondono a circa 675 euro.

Ovviamente sono prezzi indicativi che si riferiscono al mercato sudcoreano. Qualora dovessero arrivare in Italia assisteremo sicuramente a un ritocco del prezzo verso l’alto a causa dei costi di logistica e tassazione.