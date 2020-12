Samsung presenta una TV che costa quanto una casa

Spendereste più di mille euro a pollice per una smart TV con uno schermo enorme e all’avanguardia? Se la risposta è sì allora la TV in questione c’è già: è la Samsung MicroLED da 110 pollici, che costa “solo” 128 mila euro.

A pensarci bene non è nemmeno tantissimo, se consideriamo che il top di gamma tra gli schermi giganti di Samsung (cioè il famoso “The Wall” da 150 pollici) costa circa 300 mila euro. Tra l’altro, a differenza di The Wall, questa TV MicroLED di Samsung non è nemmeno modulare, quindi non va assemblata a casa del cliente ma arriva già bella e pronta. “Poiché oggi i consumatori si affidano ai loro televisori per numerose funzioni, e come mai prima, siamo molto entusiasti di portare i 110″ di MicroLED sul mercato – spiega Jonghee Han, Presidente di Visual Display Business di Samsung Electronics – Samsung MicroLED ridefinirà il significato delle esperienze premium at-home per i consumatori di tutto il mondo“.

TV Samsung da 130 mila euro: come è fatto

Come detto, questo Smart TV Samsung MicroLED ha una diagonale da ben 110 pollici e, di conseguenza, offre uno spazio pari a 4 display da 55 pollici affiancati. L’impatto visivo, quindi, è da home cinema di altissimo livello se abbiamo abbastanza spazio (oltre che soldi) per installarlo in casa.

La tecnologia MicroLED è la stessa usata The Wall e si basa su una enorme quantità di minuscoli LED, ognuno dei quali costituisce un sub-pixel. Questa configurazione permette di raggiungere risoluzioni altissime, anche se il 110 pollici MicroLED di Samsung si ferma a “solo” 4K per offrire la qualità migliore alla risoluzione più alta oggi disponibile per i contenuti video. Andare oltre i 4K non avrebbe avuto senso, vista la quasi totale mancanza di video in streaming, TV o su supporto fisico con risoluzioni superiori.

Oltre all’ottimo video Samsung ha deciso di dotare la sua TV gigante anche di un ottimo audio a 5.1 canali, senza speaker esterni. Interessantissima la funzione Object Tracking Sound Pro, che identifica gli oggetti e i soggetti in movimento sullo schermo e modifica il suono per seguire l’azione e aumentare ancora di più il realismo.

TV Samsung MicroLED da 110 pollici: quando arriva e quanto costa

La nuova smart TV MicroLED da 110 pollici sarà presentata entro il primo trimestre 2021 in Corea, dove verrà messa in vendita ad un prezzo di 170 milioni di won coreani, equivalenti al cambio attuale a circa 128.500 euro. Con questa cifra si compra un monolocale in periferia a Roma o molto di più, in una piccola città italiana.

Successivamente verrà messa in vendita anche sul mercato internazionale, Europa e Italia comprese, dove però avrà un prezzo diverso (non ancora comunicato) e molto probabilmente superiore a causa dei costi di trasporto e della diversa tassazione.