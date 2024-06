Samsung, questo smartphone top è da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Uno degli errori che si commette più frequentemente è pensare che gli smartphone top di gamma debbano costare per forza di cose più di 500 euro. Non è così. Se si conoscono i giusti modelli e le giuste offerte, è possibile fare dei super affari spendendo circa 300 euro. Se non ci credete, questo smartphone vi farà ricredere. Stiamo parlando dell’ottima offerta disponibile su Amazon per il Galaxy A55, smartphone da poco lanciato da Samsung e che oggi trovi con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un’occasione veramente irripetibile per uno smartphone che non ha nulla da invidiare a dispositivi ben più famosi. La scheda tecnica è quella tipica di un telefono top di gamma: ottimo schermo, processore che assicura prestazioni sempre al top e un comparto fotografico professionale che si caratterizza anche per la presenza della tecnologia Nightography che assicura ottimi scatti anche quando c’è poca luce. Se eri alla ricerca di un affare per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che fa per te.

Galaxy A55

Galaxy A55 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy A55 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, grazie soprattutto allo sconto disponibile su Amazon. Il telefonino è disponibile a un prezzo di 309 euro, con uno sconto di ben il 34%. Il risparmio è considerevole e supera i 150 euro. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata da Amazon nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso hai ben 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Cosa chiedere di più?

Galaxy A55

Galaxy A55: le caratteristiche tecniche

Quando si pensa a uno smartphone top di gamma, il Galaxy A55 non viene quasi mai preso in considerazione. Ma si tratta di un gravissimo errore. Lo smartphone di Samsung, infatti, non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più blasonati, prodotti anche dallo stesso produttore sud-coreano. La differenza principale è che costa centinaia di euro in meno rispetto alla concorrenza. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo. Il Galaxy A55 è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD che assicura un’esperienza immersiva con qualsiasi contenuto. La luminosità è elevatissima (supera i 1.000nit) e assicura una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Samsung Exynos 1480 ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Anche il comparto fotografico è una vera sorpresa. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel e assicura scatti memorabili. Oltre a tutto questo, trovi anche alcune delle tecnologie più innovative sviluppate da Samsung per le foto e i video, come ad esempio Nightography che permette di scattare e registrare video di ottima qualità anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a fine giornata e con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco tempo. Gli aggiornamenti sono assicurati per 4 anni e ha ricevuto anche la certificazione IP67 che lo protegge dall’acqua e dalla polvere.

Galaxy A55