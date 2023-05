Nuovi Smart Monitor Samsung in Italia: caratteristiche e prezzi

Samsung ha presentato la nuova linea di Smart Monitor 2023 composta dai modelli M80C, M70C e M50C (che arriveranno sul mercato coi nomi commerciali di Samsung Smart Monitor M8, M7 e M5) per un totale di nove diverse combinazioni di diagonale e colore.

Esattamente come i modelli precedenti, anche i nuovi Smart Monitor 2023 sono dispositivi ibridi: possono essere usati come dei normali monitor per lavorare o giocare, ma anche come una Smart TV grazie alla presenza del sistema operativo Tizen OS di Samsung (manca, però, il sintonizzatore per il digitale terrestre). Con un Samsung Smart Monitor, dunque, possiamo usare le app di Netflix, DAZN, Prive Video, Disney+ e tutte le altre ma non possiamo vedere la TV con l’antenna.

Samsung Smart monitor M8: com’è fatto

Samsung Smart monitor M8 misura 32 pollici e grazie al nuovo Iconic Slim design è particolarmente sottile. Lo schermo può ruotare di 90 gradi, ha la risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) ed è compatibile con il formato HDR10+. La luminosità è di 400 nit e la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz.

Ha la connessione WiFi e una webcam magnetica SlimFit per le videoconferenze, facilmente rimovibile e con risoluzione FHD. C’è anche la piattaforma Samsung Gaming Hub integrata e Samsung Smart Hub che raggruppa i servizi di streaming come Prime Video, Netflix e YouTube.

Il comparto audio consiste in due speaker da 5W ciascuno mentre le connessioni includono 1 porta HDMI 2.0, 2 porte USB-A e 1 porta USB-C. Questo modello è disponibile nei colori Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue e Spring Green.

Samsung Smart monitor M7: com’è fatto

Samsung Smart monitor M7 si differenzia dal precedente modello per la luminosità di 300 nit, la compatibilità con HDR10 (ma non HDR10+) e la mancanza di webcam e Samsung Gaming Hub. Restano invariate la diagonale da 32 pollici, la risoluzione UHD e la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Questo modello è disponibile solo nel colore Warm White

Samsung Smart monitor M5: com’è fatto

Samsung Smart monitor M5, rispetto ai due modelli precedenti, è disponibile sia in versione da 32 pollici che da 27 pollici. Entrambi i modelli ha una risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel) e luminosità di 250 nit. Non c’è la webcam, ma restano le funzioni smart di Tizen OS. I colori disponibili per questo modello sono il nero e il bianco.

Smart Monitor Samsung: disponibilità e prezzi

La linea di Smart Monitor Samsung è già parzialmente disponibile all’acquisto in Italia a questi prezzi di listino:

Samsung Smart Monitor M8 32 pollici: 699 euro

Samsung Smart Monitor M5 27 pollici: 249 euro

Non sono ancora disponibili i Samsung Smart Monitor M7 e M5 da 32 pollici.