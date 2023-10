Samsung, questo smart TV è da comprare subito: costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Trovare un buon televisore dalle dimensioni contenute è diventato ogni giorno più complicato. Oramai sul mercato si trovano perlopiù smart TV con schermi da almeno 43 pollici e chi ha bisogno di un TV dalle dimensioni più contenute deve solamente adattarsi, oppure puntare su modelli di brand poco conosciuti. Per questo motivo, quando si trova uno smart TV da 32 pollici di un’azienda super affidabile come Samsung, l’unica cosa da fare è acquistarlo immediatamente, a maggior ragione se lo trovi in offerta al minimo storico come capita oggi.

Stiamo parlando di un televisore Samsung tra i più venduti in questo momento sul sito di e-commerce e non solo per il prezzo super conveniente. Le caratteristiche sono davvero eccezionali, considerando soprattutto le dimensioni ridotte del TV. Il pannello ha una risoluzione FHD e permette di vedere film e serie TV in altissima definizione e grazie al sistema operativo Tizen non hai problemi di compatibilità con nessuna piattaforma streaming. Come accennato, però, l’aspetto più interessante è lo sconto che trovi oggi su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare ben 100€ sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Approfittane immediatamente e non farti scappare una delle migliori promo di questo weekend.

Smart TV Samsung 32 pollici

Smart TV Samsung 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Per la camera, per la cucina o molto semplicemente per un salotto dalle dimensioni contenute, uno smart TV da 32 pollici è molto spesso la soluzione migliore. I modelli disponibili sul mercato non sono molto e spesso non sono dotati di pannelli con un’ottima qualità. Per questo motivo quando se ne trova uno come questo modello Samsung che vi proponiamo oggi, acquistarlo è quasi un dovere.

Si tratta di un TV che si adatta a qualsiasi utilizzo: puoi vedere film, serie TV, le partite della tua squadra del cuore e anche giocare con le console. Il merito è di un ottimo pannello con risoluzione FHD e con colori molto fedeli all’originale. Il merito è anche del supporto alla tecnologia HDR che migliora la resa luminosa e assicura una gamma di colori più intensi rispetti a un normale televisore. Non manca nemmeno l’aiuto dell’algoritmo Ultra Clean View che, come si può intuire dal nome, restituisce immagini di qualità elevata e con meno distorsioni rispetto al normale.

Uno dei punti forti dello smart TV è la presenza del sistema operativo Tizen, una garanzia in fatto di entertainment. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, RaiPlay e tant’altro) ed è compatibile con Google Assistant, mentre Alexa è già integrata nel televisore. In questo modo puoi controllare il volume del TV, lanciare un’app direttamente con un comando vocale.

Smart TV Samsung 32 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Con un’offerta così il TV Samsung da 32 pollici diventa un’occasione più unica che rara. Oggi lo trovi disponibile su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 235,04€ e ti permette di risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Una promo super per un TV che puoi mettere davvero in qualsiasi stanza della tua abitazione. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 47,01€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi. Hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni dall’acquisto.

Smart TV Samsung 32 pollici