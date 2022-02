Samsung sta per lanciare altri due smartphone medi: M33 e F23

Che Samsung sia sempre pronta a presentare nuovi dispositivi non è una novità. E questa volta, ad aggiungersi alla lunga lista dei telefoni in arrivo dalla casa sudcoreana sarebbero due telefoni di fascia media, il Galaxy M33 5G e il Galaxy F23, apparsi rispettivamente sul sito Web ufficiale di Samsung Russia e sul sito ufficiale dell’azienda in India. Ma cosa sappiamo di questi due imminenti device?

Innanzitutto, sembra che l’F23 5G sarà il successore del Galaxy F22, che potrebbe arrivare sui mercati internazionali con il nome di Galaxy M23 5G (erede dell’M22 arrivato in Italia l’anno scorso e visibile in foto d’apertura). Inoltre, la pagina di supporto indiano dello smartphone della serie F rivela che il numero di modello assegnato al telefono è SM-E236B, mentre l’altro modello apparso sul sito russo è identificato come SM-M336B. Sebbene nessuna delle due pagine di supporto sveli particolari dettagli sui telefoni (suggerendo, tuttavia, un lancio imminente) le indiscrezioni trapelate sino ad oggi ci aiutano a capire cosa i due medi potrebbero offrire.

Galaxy M33 5G: come sarà

Con molta probabilità l’M33 5G verrà fornito di una enorme batteria da 6.000 mAh (con supporto per la ricarica rapida fino a 25 W) e avrà a bordo il processore Exynos 1200 di Samsung, accompagnato da almeno 6 GB di RAM. Il medio di gamma potrebbe contare su un display AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+ ed essere caratterizzato da una configurazione quad-camera sul retro.

Nello specifico, ci aspettiamo che il Galaxy M33 presenti un sensore principale da 64 MP, una fotocamera ultrawide da 8 MP, una macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Infine, sembra che l’imminente dispositivo conterà sull’interfaccia proprietaria One UI basata su Android 12.

Galaxy F23: come sarà

Come anticipato, lo smartphone dovrebbe approdare sui mercati internazionali con la sigla Galaxy M23 5G. Apparso recentemente sul sito Web della FCC (Federal Communications Commission, ente americano che definisce gli standard tecnici riguardanti i diversi tipi di dispositivi elettronici) con la batteria EB-BM526ABS, a quanto pare l’F23/M23 godrà di una ricarica rapida da 25 W. Il dispositivo del colosso sudcoreano, inoltre, dovrebbe nascondere sotto il cofano il chipset Snapdragon 750G di Qualcomm ed eseguire Android 12 con interfaccia One UI 4.0.

Disponibilità e prezzi

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, al momento Samsung non ha fornito informazioni particolari. Tuttavia, ci aspettiamo che sia il Galaxy M33 che il Galaxy F23 (M23) vengano annunciati a breve. Sebbene anche sui prezzi non siano emerse indicazioni, ricordiamo che i rispettivi modelli precedenti, l’M32 e l’M22, avevano rispettivamente il costo di circa 170 euro e 250 euro. Con molta probabilità, gli smartphone in arrivo, avranno un prezzo molto simile.