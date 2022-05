Samsung sta per lanciare un telefono indistruttibile: Galaxy XCover Pro 2

Samsung sta per presentare il Galaxy Xcover Pro 2, nuova versione del suo telefono ad alta resistenza dedicato a chi necessita uno smartphone molto robusto. Il telefono, infatti, rientra a pieno titolo nella categoria dei “rugged phone“, vale a dire quegli smartphone “indistruttibili" che hanno caratteristiche perfette per chi cerca un prodotto in grado di resistere ad esperienze più “movimentate": dagli sport estremi al lavoro in un cantiere edile.

La serie XCover di Samsung è diversa dagli altri telefoni Galaxy: offre una struttura robusta con certificazione militare MIL-STD-810, grado di protezione dall’acqua e dalla polvere IP68 e una batteria rimovibile. Dall’ultimo modello della gamma, il robusto Galaxy XCover Pro, sono trascorsi due anni, ragion per cui è molto credibile che il colosso asiatico sia vicino al lancio del successore. A darne conferma è il noto sito Xda-Developers, secondo cui il telefono è stato scovato su Google Play Console, il sito di Google dedicato agli sviluppatori di app per Android all’interno del quale vengono elencati anche i dispositivi con i quali le app dovranno essere compatibili. Un elenco che rivela i dettagli chiave del device con nome in codice SM-G736U e suggerisce anche che potrebbe non essere commercializzato come Galaxy XCover 2 Pro (come suggerito da voci precedenti), ma come Galaxy XCover 6 Pro (quindi come successore del Galaxy XCover 5 lanciato lo scorso anno, in foto d’apertura). Ad ogni modo, sino a quando non ci saranno conferme ufficiali, facciamo riferimento al prossimo rugged phone di Samsung denominandolo Galaxy XCover 2 Pro.

Galaxy XCover Pro 2: com’è

Stando a quanto trapelato su Google Play Console, il Galaxy XCover Pro 2 dovrebbe contare su un display FHD+ (AMOLED o LCD, ancora non è certo) da 6,56 pollici, con un notch a goccia utile ad ospitare la selfie-camera. Sul retro, l’atteso rugged phone di Samsung ospiterebbe una doppia fotocamera, mentre per quanto riguarda il processore, le indiscrezioni parlano del chip Qualcomm Snapdragon 778G, abbinato a 6 GB di RAM.

Sul fronte del software, il dispositivo del colosso sudcoreano dovrebbe eseguire Android 12 con l’interfaccia utente proprietaria Samsung One UI. Sebbene non siano emersi dettagli sulla batteria e sulla velocità di ricarica, ci aspettiamo che il telefono sia dotato di una batteria rimovibile come il modello precedente.

Il fatto che la batteria sia sostituibile è qualcosa di molto importante per i telefoni che devono essere usati in condizioni “estreme“: non è affatto detto, infatti, che un rugged phone venga utilizzato in un posto dove sia disponibile una presa elettrica per ricaricarlo, quindi è fondamentale poter sostituire la batteria scarica con una scarica per continuare a lavorare.

Galaxy XCover Pro 2: prezzo e disponibilità

Sebbene non siano emersi particolari dettagli su quando il Galaxy XCover Pro 2 approderà sul mercato, considerando la sua apparizione su Google Play Console il lancio ufficiale potrebbe essere molto vicino.

Per quanto riguarda il prezzo, ricordiamo che il precedente Samsung Galaxy Xcover Pro debuttò a gennaio 2020 con un prezzo di listino di 499 euro. Vedremo se Samsung riuscirà a tenere il prezzo del nuovo modello entro questo limite, o se sarà costretta ad alzarlo.