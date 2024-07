Fonte foto: Samsung

Samsung rafforza la sua posizione di leader del mercato anche per quanto riguarda la realizzazione di sensori fotografici per smartphone e altri dispositivi mobile. La casa coreana, infatti, ha annunciato la disponibilità di tre nuovi sensori Isocell. Si tratta dei nuovi HP9, GNJ e JN5. Questi sensori saranno a disposizione degli OEM (non saranno esclusive degli smartphone Galaxy) che potranno arricchire i propri dispositivi con i nuovi componenti appena svelati da Samsung. I tre nuovi modelli si affiancano al recente Isocell GNK, pensato per gli smartphone top di gamma.

Samsung Isocell HP9

Il nuovo Isocell HP9 è il primo sensore teleobiettivo da 200 Megapixel, con pixel da 0,56 micrometri, destinato al mercato smartphone. Il sensore in questione ha un formato di 1/1,4 pollici e potrà sfruttare la tecnologia Tetra pixel per creare immagini da 12,5 Megapixel, grazie al binning di 16 pixel in uno.

In questo modo, secondo Samsung, le immagini scattate dal sensore garantiranno ritratti di qualità superiore, anche in condizioni di luminosità ridotta, con notevole miglioramento dell’effetto bokeh. Il sensore consente la possibilità di sfruttare uno zoom 2x o 4x e, se accoppiato a un obiettivo 3x, può arrivare fino a 12x.

Samsung Isocell GNJ

Tra le novità di Samsung c’è anche il sensore Isocell GNJ. Si tratta di un sensore dual pixel da 50 Megapixel, con formato di 1/1,57 pollici e pixel da 1 micrometro. La tecnologia dual pixel, con due fotodiodi per ogni pixel, abbinata allo zoom nativo dovrebbe garantire un miglioramento sensibile nelle riprese video, soprattutto per quanto riguarda l’autofocus.

Questa configurazione, secondo Samsung, permetterà di ottenere immagini ad alta risoluzione, di alta qualità e senza artefatti. Per migliorare la precisione e i dettagli delle immagini, inoltre, è stato introdotto un nuovo materiale per l’isolamento dei singoli pixel.

Il sensore, inoltre, garantisce una riduzione del consumo energetico rispetto alla generazione precedente, con un taglio dei consumi del 29% in modalità anteprima e del 34% durante la ripresa dei video in 4K a 60 fps. Questo sensore è destinato ad essere utilizzato come fotocamera principale in molti smartphone di fascia alta.

Samsung Isocell JN5

La terza novità della gamma Samsung Isocell è il nuovo JN5. Si tratta di un sensore da 50 Megapixel, con pixel da 0,64 micrometri e un formato di 1/2,76 pollici. Il sensore integra la funzione Dual Vertical Transfer Gate che riduce il rumore in condizioni di scarsa luminosità.

Il nuovo JN5 integra anche le tecnologie Super Quad Phase Detection, per migliorare la messa a fuoco, e Dual Slope Gain, per migliorare la resa dell’HDR. Samsung specifica, inoltre, che il sensore, grazie all’utilizzo di algoritmi di rimosaicizzazione, è in grado di offrire una maggiore velocità di funzionamento, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dello zoom, anche durante l’acquisizione di video.

Isocell JN5 viene definito dall’azienda come un sensore versatile che potrà essere utilizzato sia in fotocamere principali che in fotocamere secondarie (ultra-grandangolare, anteriore e teleobiettivo) garantendo sempre buone prestazioni.