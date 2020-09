Samsung lancia il tappetino che ricarica tre dispositivi

Puntata grossa per Samsung: il colosso sudcoreano punta tutto sull’evoluzione della ricarica e lancia il primo tappetino in grado di fornire energia a ben tre dispositivi in contemporanea. Presentato all’inizio di questo mese, il Wireless Charger Trio ha fatto il suo debutto svelando l’alone di mistero che nelle scorse settimane l’aveva circondato e rivelando alcune delle sue interessanti caratteristiche.

Al momento, oltre che nella Corea del Sud, il dispositivo è disponibile anche sul sito del big dell’elettronica e di altri venditori online. Il prezzo in Italia per il nuovo tappetino di Samsung sarà di 99 euro. Il Wireless Charger Trio non è però arrivato in solitaria. Con esso è finito sotto i riflettori insieme ad un’altra interessante novità, sempre nello stesso settore. Si tratta del PD Battery Pack, che supporta la ricarica rapida ed è dotato di una batteria da ben 20.000 mAh. Per il fratello da tasca, il prezzo però si è attestato su una fascia moderatamente più bassa, lanciato a 77.000 Won sudcoreani, cioè poco più di 55 euro.

Samsung Wireless Charger Trio: cos’è e come funziona

Forma rettangolare, bordi arrotondati e spessore limitato, il tappetino è dotato di tre indicatori di stato a LED e un supporto magnetico specifico per gli smartwatch Galaxy. Il Wireless Charger Trio è equipaggiato con standard Qi e supporta anche la ricarica wireless da 9W.

Non solo prodotti Samsung: le modalità da 5W a 7.5W Wi permettono di ricaricare in tempi rapidi anche dispositivi Apple, come i diversi modelli di iPhone 11 e iPhone SE. Per una maggiore possibilità di scelta, il Samsung Wireless Charger Trio arriva in due differenti colorazioni, bianco e nero, in modo da mettere d’accordo proprio tutti, anche coloro che in fatto di device elettronici non vogliono rinunciare all’estetica.

Samsung Wireless Charger Trio: un po’ di storia

Il nuovo tappetino di casa Samsung non è del tutto una novità. Già nel 2018 la casa aveva lanciato un predecessore dalle fattezze simili e un altrettanto simile funzionamento. Si tratta del Wireless Charger Duo, che come si evince dal nome era in grado di caricare solo due device allo stesso tempo.

Il modello appena entrato a far parte del catalogo firmato Samsung, rende davvero difficile rimanere senza carica. Niente più ricerca forsennata di cavi e cavetti, basta poggiare sul tappetino lo smartphone, gli auricolari wireless e l’immancabile smartwatch per poter fare scorta di energia per ore e ore.