Samsung TV OLED serie S95B da 55 pollici ora costa la metà su Amazon

Finalmente chi sogna di avere una Smart TV, di ottima marca, con pannello OLED e da 55 pollici potrà realizzare il suo desiderio, pagandola la metà. Infatti, grazie all’offerta in corso su Amazon, la Smart TV Samsung OLED S95B, arrivata in Italia un anno fa, in questo momento è scontata di oltre il 50%.

Si tratta di un modello particolarissimo: è uno dei pochi televisori OLED prodotti da Samsung, azienda che come è noto da diversi anni ha preferito puntare sulla tecnologia LCD ma che, a partire dal 2022, è tornata a produrre anche pannelli con diodi autoilluminanti. A partire dall’anno prossimo Samsung comprerà anche pannelli OLED da LG, ma questo S95B è realizzato interamente da Samsung.

Samsung Smart TV OLED S95B – 55 pollici – Processore Neural Quantum 4K – Pannello OLED

Samsung OLED S95B: caratteristiche tecniche

La Smart TV Samsung OLED S95B (modello QE55S95BATXZT) con display da 55 pollici, ha a bordo il processore Neural Quantum 4K, che si basa su 20 reti neurali per analizzare con precisione la qualità di ciascun fotogramma e regolare automaticamente luce, contrasto e colori.

Il display OLED da 55 pollici con tecnologia Quantum Dot, ha una risoluzione 4K, compatibilità con HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Grazie a queste caratteristiche tecniche è possibile vedere immagini senza sfarfallio, con colori vivaci, altissimo contrasto e il nero assoluto tipico dei pannelli OLED.

I puristi del cinema hanno anche a disposizione il Film Maker Mode, la calibrazione dei colori e dei contrasti più federe alle immagini girate originariamente dal regista. Ci sono poi la modalità Cinema e quella EyeComfort, che regola automaticamente i parametri della TV in base al sensore di luminosità ambientale (per affaticare meno possibile gli occhi).

Il comparto audio della Smart TV Samsung OLED S95B è di molto superiore alla media, grazie a sei altoparlanti con compatibilità Dolby Digital Plus, per un totale di 60W di potenza, praticamente il doppio rispetto a quello di altre buone Smart TV. In più con la funzione OTS (Object Tracking Sound) il suono segue gli oggetti in movimento sullo schermo, per una resa audiovisiva molto coinvolgente.

Il sistema operativo è il TizenOS e grazie alla ben nota piattaforma Samsung Smart Hub è possibile accedere alle app preferite, quali Netflix, Amazon Prime, Disney+ e molte altre. Non mancano, ovviamente, gli assistenti vocali come Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Con la funzione SmartThings TV, è possibile gestire i dispositivi smart compatibili grazie alle connessioni WiFi 5 e Bluetooth 5.2. Ma non mancano nemmeno 4 porte HDMI, 2 porte USB e 1 porta LAN.

Smart TV Samsung OLED S95B: l’offerta Amazon

La Smart TV Samsung OLED S95B è arrivata in Italia un anno fa con il prezzo di listino di 2.499 euro, che sono tanti ma non di più della media dei modelli OLED di gamma alta. Ma grazie all’offerta attualmente disponibile su Amazon, è possibile portarla a casa al prezzo scontato di 1.199 euro (-52%, -1.300 euro). L’occasione è ottima e per chi ne ha l’opportunità questo è il momento giusto per chiudere un ottimo affare.

