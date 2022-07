Samsung Unpacked ufficiale: evento online il 10 agosto

Nelle ore che precedono la notte più luminosa dell’anno, dove ammirare le stelle cadenti di San Lorenzo, Samsung torna con il secondo evento Galaxy Unpacked 2022. Infatti, il prossimo 10 agosto dalle ore 15 italiane, Samsung presenterà ufficialmente il Galaxy Z Fold4, il Galaxy Z Flip4 e, si presume, anche il Galaxy Watch5. La notizia è stata pubblicata sui canali ufficiali Samsung con un video teaser che lascia intravedere la sola sagoma di uno dei due telefoni pieghevoli.

I due nuovi telefoni pieghevoli sono nella lista dei desiderata di moltissimi clienti in tutto il mondo. Così come in molti già iniziano a desiderare il Samsung Galaxy Watch5, nonostante l’attuale Galaxy Watch4 sia un modello assolutamente all’avanguardia rispetto alla concorrenza sul mercato. La differenza dove starebbe? In una versione Pro, praticamente un modello di lusso con cassa in titanio, vetro zaffiro e cinturini in pelle. Dalla sua, però, non avrebbe solo un design e materiali premium, ma anche sensori e funzione per la rilevazione della temperatura corporea e una batteria più ampia. Vedremo se se anche questo nuovo prodotto rientrerà nella presentazione Samsung Unpacked 2022 di agosto.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4: come saranno

Le fughe di notizie e di informazioni circa le schede tecniche dei due telefoni pieghevoli si sono intensificate nelle ultime settimane. Il che conferma il grande stato di attesa di questi due nuovi dispositivi.

Per riassumere ciò che sappiamo del Samsung Galaxy Fold4 possiamo subito dire che sarà molto simile al precedente Fold3. Il design della versione 4 però, prevede che il telefono sia un po’ più largo e basso (quindi un po’ più quadrato, quando aperto).

Dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Flip4, invece, sappiamo che sarà più sottile e leggero del Flip3, nonostante la batteria leggermente più grande.

Il chip a bordo per entrambi è il top di gamma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a tagli di memoria abbondanti (più sul Fold che sul Flip): si parte da una configurazione di base di di 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4: quanto costeranno

Il capitolo prezzi, non dovrebbe sorprendere: sicuramente adeguati a top di gamma pieghevoli ma probabilmente non superiori a quelli dei modelli attuali: Galaxy Z Fold4, addirittura, potrebbe essere lanciato a 400 euro in meno di Galaxy Z Fold3 (cioè 1.450 euro circa, per il 4). Il Flip4, invece, dovrebbe avere una versione di partenza dal prezzo sotto i mille euro: 900-950 euro.

Infine, la timeline di distribuzione resta ancora sconosciuta e sarà svelata il 10 agosto. Ma è ragionevole supporre che i nuovi telefono pieghevoli di Samsung arriveranno in Italia a inizio autunno, con un picco delle vendite in occasione del Natale.