San Valentino: i migliori film romantici su Prime Video

Una romantica cena per due a casa, a seguire un po’ di relax con un film da guardare in streaming: bastano pochi accorgimenti per salvare San Valentino 2021. L’importante è non rovinare il fatidico momento della scelta del film.

Il rischio è di trascorrere le ore davanti alla lista dei titoli e non trovarne uno che vada bene ad entrambi. Per sventare questo pericolo è meglio organizzarsi prima. Amazon Prime Video propone ai suoi abbonati tanti film perfetti per la serata, adatti a ogni gusto: dal genere storico, ai drammi fino alle commedie. come Non succede, ma se succede… e Palm Springs. Basta accedere alla piattaforma e si avrà l’imbarazzo della scelta. A febbraio arriverà in esclusiva The Map of Tiny Perfect Things di Ian Samuels. Ma già da ora sono disponibili tante pellicole famose, come Shakespeare in Love o Notting Hill. Ecco il catalogo completo pensato da Amazon Prime Video per San Valentino.

Film San Valentino in esclusiva su Amazon Prime Video

Il 12 febbraio arriverà in streaming The map of perfect tiny things, basato dell’omonimo romanzo di Lev Grossman. È interpretato da Kyle Allen nel ruolo di Mark, ragazzo che continua a rivivere lo stesso giorno in loop. La sua tranquillità viene spezzata dall’arrivo di una ragazza Margaret (Kathryn Newton) che vive nello stesso loop temporale. Insieme scopriranno i piccoli dettagli che rendono perfetta quella giornata.

Sylvie’s love è l’ideale per chi ama la musica e cerca un film a tema. Racconta l’incontro tra il sassofonista Robert (Nnamdi Asomugha) e Sylvie (Tessa Thompson). I due si ritrovano a lavorare nello stesso negozio di dischi dove scoppia l’amore.

Chi preferisce le commedie avrà a disposizione tanti titoli. Sai Tenere un segreto? è la pellicola ispirata all’omonimo romanzo di Sophie Kinsella. È tra le novità di Prime Video di gennaio 2021. Mentre Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, distribuito in esclusiva su Prime Video da novembre 2020.

C’è anche la commedia sopra le righe dal titolo Non succede, ma se succede… (Long Shot) diretta da Jonathan Levine con protagonisti Seth Rogen e Charlize Theron. Infine, consigliamo anche il film italiano Sul più bello ispirato al romanzo di Eleonora Gaggero. Racconta con una punta di ironia l’incontro e la storia d’amore tra Marta (Ludovica Francescani) e Arturo (Giuseppe Maggio, che ha interpretato anche Fiore nella serie tv Baby).

Film famosi da riguardare a San Valentino su Prime Video

Oltre ai film in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma propone anche grandi classici e pellicole famose. Ecco un elenco dei titoli principali:

Lost in translation

Io prima di te

Abbasso l’amore

Amici, amanti e…

Notting Hill

Shakespeare in love

Once

Dirty Dancing

Susanna

Chi invece preferisce le serie tv capaci di raccontare tutte le forme che può acquisire l’amore può guardare This is Us ma anche la prima stagione di Modern Love. Insomma, la scelta è ampia ma individuando in tempo il titolo giusto su Prime Video, la serata di San Valentino sarà perfetta.