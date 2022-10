Gli scienziati hanno risolto uno dei più grandi misteri sull'origine della vita

La vita umana è uno dei più grandi arcani del nostro pianeta. Bellissima e complicata, è nata in tempi antichissimi ed è oggetto di interrogativi da millenni, eppure alcuni elementi rimangono ancora avvolti da un fitto strato di incomprensibilità. Oggi, però, qualcosa è cambiato: sembra infatti che gli scienziati abbiano risolto uno dei più grandi misteri sull’origine della vita. Un mistero che riguarda un minerale, il fosforo.

Il fosforo, oltre a essere il secondo minerale più abbondante nell’organismo umano, è infatti essenziale in altissima concentrazione per sintetizzare i mattoni molecolari e sostenere i sistemi cellulari. E lo è stato anche in passato, negli organismi positivi. Eppure, le sue quantità fino ad adesso sembravano trascurabili nel nostro passato più antico. Cos’è cambiato?

La ricerca sul fosforo e l’origine della vita

Gli scienziati Matthew Brady, Rosalie Tostevin e Nicholas Tosca, delle Università di Cambridge e Cape Town, non riuscivano a togliersi dalla testa che la scarsa presenza di fosforo negli organismi cellulari primitivi fosse un vero e proprio enigma. Hanno così deciso di avviare un lungo e accurato studio partendo dal presupposto che questo minerale, come abbiamo già detto, fosse davvero scarso nel passato della Terra dov’era assente la vita umana (il cosiddetto passato pre-biotico).

In effetti, la comunità scientifica ha sempre ritenuto che i minerali con all’interno del fosfato solubile non fossero comuni sulla crosta terrestre del passato pre-biotico e che invece a dominare fossero i minerali del gruppo insolubile dell’apatite. Dunque, qual è l’anello mancante? Se il fosforo non era a disposizione com’è possibile che si sia verificata la scintilla vitale? Per Brady, Tostevin e Nicholas la risposta è una sola: l’origine della vita è da rintracciarsi nell’acqua di mare primitiva.

L’origine della vita nell’acqua di mare preistorica

Secondo i ricercatori, l’acqua di mare primitiva potrebbe aver trasportato 1.000-10.000 volte più fosforo di quanto si pensasse in precedenza. Insieme ad altri esperti delle loro università, i tre scienziati hanno ricreato in laboratorio l’acqua di mare proprio come appariva nel passato pre-biotico, aggiungendo una variabile che fino a oggi non era stata presa in considerazione: la quantità disciolta di ferro negli oceani.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, si è avvalso di strumenti di modellazione geochimica per simulare le condizioni della Terra primordiale ed è stato svolto in un’atmosfera controllata e "affamata di ossigeno", dunque uguale a quella della Terra primordiale.

Hanno poi aggiunto diverse quantità di ferro, per un motivo molto semplice: la presenza di grandi quantità di questo minerale ferroso sui letti d’acqua pre-biotici è documentata da moltissimi studi. Una volta aggiunto il ferro, gli scienziati hanno costruito dei modelli e uno di questi combacia alla perfezione con l’origine dei nostri primissimi sistemi cellulari.

La vita umana primordiale e il futuro dell’Universo

Chiaramente, lo studio deve ancora essere sottoposto a ulteriori verifiche prima di diventare una tesi valida e comprovata, ma i ricercatori sono del tutto sicuri di aver trovato la chiave giusta. In particolare, il dottor Nicholas Tosca ha specificato che «se ciò che abbiamo scoperto è davvero corretto, non significa necessariamente che la vita sulla Terra sia iniziata nell’acqua di mare ma che quest’ultima possa aver fornito il fosforo agli ambienti dove la vita è nata. Come? Questo è un quesito esaltante, è ancora tutto da scoprire».

In generale, questi studi hanno portato a un risultato che può avere interessanti implicazioni anche per coloro che cercano forme di vita nello spazio: se è vero che il ferro aiuta a mettere più fosforo in soluzione (e dunque nelle condizioni di creare vita) sulla Terra, può farlo e averlo fatto anche su altri pianeti, in particolare Marte, che mostra diversi segni della presenza d’acqua e di ferro in superficie.