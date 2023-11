Fonte foto: Shark

L’igiene domestica è molto importante e potersene prendere cura al meglio vuol dire, anzitutto, acquistare tutto il necessario per una pulizia profonda degli ambienti, dalla semplice aspirazione dello sporco fino ad arrivare a un sistema che possa andare più in profondità, affidandosi anche alla forza igienizzante del vapore.

E tra le soluzioni più interessanti sul mercato troviamo la scopa a vapore Shark Steam & Scrub S6002EU, un modello molto interessante che con le offerte del Black Friday di Amazon arriva sul celebre e-commerce a un prezzo irripetibile e da non lasciarsi assolutamente scappare.

Scopa a vapore Shark Steam & Scrub S6002EU – Serbatoio da 0,35 litri

Shark Steam & Scrub S6002EU: scheda tecnica

La scopa a vapore Shark Steam & Scrub Vaporetto è un dispositivo molto semplice da utilizzare, che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di pavimento, che sgrassa e pulisce in profondità con il vapore.

Può essere considerato come una soluzione complementare a un robot aspirapolvere e lavapavimenti: il primo viene utilizzato per rimuovere lo sporco in casa e dare una prima pulizia superficiale, mentre questa scopa a vapore ha poi il compito di igienizzare a fondo le superfici, importante soprattutto nelle abitazioni dove ci sono bambini piccoli.

La scopa a vapore Shark Steam & Scrub S6000EU ha un serbatoio per l’acqua da 0,35 litri e due Power Pad rotanti (riutilizzabili e lavabili in lavatrice), una soluzione sviluppata per vaporizzare e strofinare contemporaneamente con 150 rotazioni al minuto, ammorbidendo col vapore anche lo sporco più ostinato e rimuovendolo facilmente.

Molto interessante anche il controllo intelligente del vapore che permette a questo dispositivo di modificare il flusso di vapore tra Light e Normal, per una pulizia profonda e omogenea.

Shark Steam & Scrub S6002EU: l’offerta Amazon

La scopa a vapore Shark Steam & Scrub S6002EU è un prodotto molto interessante, sviluppato per portare a un livello superiore le pulizie di casa, approfittando naturalmente della potenza igienizzante del vapore. È una soluzione molto efficiente, che si adatta facilmente a ogni esigenza e a ogni contesto abitativo, diventando un valido alleato per prendersi cura dei propri ambienti domestici.

Parliamo di un dispositivo leggero, compatto e realizzato con materiali di qualità, robusti e resistenti, a testimonianza della grande attenzione che Shark mette in tutti suoi prodotti.

Il prezzo di listino è di 157,02 euro ma, grazie alle ottime offerte per il Black Friday di Amazon, è possibile portare a casa questa scopa a vapore a 99,99 euro (-36%, -57,03 euro) scendendo così al minimo storico.

