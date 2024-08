Secret Level, la serie animata per adulti ispirata ai videogame

Fonte foto: Prime Video/X

Dai creatori di Love, Death + Robots, è in arrivo quest’anno su Prime Video una nuova serie antologica di animazione per adulti ispirata ad alcuni dei videogiochi più amati al mondo. La novità si intitola Secret Level e i suoi quindici episodi originali sono ambientati, appunto, negli universi di altrettanti celebri videogame. Il filo rosso che collega ogni storia? Una narrazione suggestiva e immaginifica e animazioni mozzafiato.

Com’è e di cosa parla Secret Level

Secret Level è firmata da Amazon MGM Studios e Blur Studio (già creatori della serie di animazione antologica Love, Death + Robots, come accennato). Il debutto in streaming di questa novità è stato annunciato ufficialmente pochi giorni fa durante il live streaming globale della Gamescom Opening Night Live.

Creata e guidata da Tim Miller (Blur Studio) e dal Supervising Director Dave Wilson, «Secret Level tesse un arazzo di videogiochi iconici attraverso diversi mezzi, per raccontare una serie di storie uniche e accattivanti», ha dichiarato Vernon Sanders, head of television di Amazon MGM Studios. Miller e Wilson sono anche executive producer.

Il trailer di Secret Level

Ogni episodio della serie di animazione è un breve racconto autoconclusivo che, come una porta di accesso che si apre ogni volta su una nuova avventura, conduce gli spettatori in un luogo diverso, ma sempre ispirato dal mondo, o meglio dai mondi dei videogames (sia i classici più amati, sia alcune novità in arrivo).

Questo il teaser trailer di Secret Level:

Tutti i videogiochi che hanno ispirato Secret Level

Per gli appassionati sarà certamente molto facile riconoscerli sullo schermo, ma altri potrebbero rimanere con qualche dubbio alla fine degli episodi. Quali sono, allora, tutti i videogames che hanno ispirato le 15 storie presenti in Secret Level?

Tra le fonti di ispirazione ci sono Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man e New World: Aeternum.

A new ARMORED CORE saga awaits. Just one of fifteen epic stories from Secret Level, the new revolutionary gaming anthology series coming December 10 on Prime Video. pic.twitter.com/SHm80ZWqwC — ARMORED CORE (@armoredcore) August 20, 2024

Completano l’elenco delle ispirazioni tratte dai videogiochi: PAC-MAN, PlayStation (su alcuni dei soggetti più amati di PlayStation Studios), Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40,000.

Ogni storia e ogni "mondo" hanno uno stile di animazione particolare, come si può vedere da queste immagini diffuse in anteprima.

Dengan semangat aku umumkan serial animasi antologi baru dari Prime Video: SECRET LEVEL. Terinspirasi dari belasan video game favoritmu, tayang mulai 10 Desember hanya di Prime Video! pic.twitter.com/OOoOkeWAtd — Prime Video Indonesia (@primevideoid) August 28, 2024

Quando esce Secret Level in streaming

Secret Level sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 10 dicembre 2024.