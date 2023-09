Fonte foto: Blackview

Gli iPhone sono, fin troppo spesso,”fonte di ispirazione” per altri produttori, senza troppa fantasia, che imitano il design dei prodotti Apple per realizzare i propri dispositivi, come ad esempio i Nothing Phone (1) e Phone (2). A tal proposito, è appena arrivato sul mercato un nuovo smartphone che riprende il design della linea iPhone Pro e, in particolare, del nuovo iPhone 15 Pro.

Si tratta del Blackview A96, dispositivo con sistema operativo Android e specifiche da fascia bassa del mercato. Il dispositivo è, quindi, il “solito” smartphone cinese che, sfruttando un design noto ai consumatori, prova a ritagliarsi il suo spazio sul mercato puntando su un prezzo accessibile e, come vedremo di seguito, tanta memoria per arricchire la scheda tecnica.

Blackview A96: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone Blackview A96 riprende, fin troppo da vicino, il caratteristiche design posteriore dell’ultimo iPhone 15 Pro, con un modulo dedicato alle fotocamere e i tre sensori disposti con lo stesso layout dei prodotti di Apple.

Per quanto riguarda le specifiche, invece, il Blackview A96 non stupisce. Lo smartphone è dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Da segnalare anche la presenza del chip MediaTek Helio G99, proposto da diversi smartphone da meno di 200 euro.

Come da tradizione per molti prodotti “cinesi“, RAM e storage non saranno un problema. Lo smartphone è dotato di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 oltre che di 8-12 GB di memoria RAM LPDDR4X. La batteria, invece, ha una capacità da appena 4.380 mAh con ricarica rapida da 18 Watt.

I tre sensori fotografici posteriori sono da fascia bassa: il Blackview A96 ha un sensore principale da 48 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel. La foto camera anteriore è da 16 Megapixel.

A completare le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali laterale, il chip NFC, la possibilità di utilizzare la connettività Dual SIM e il sistema operativo Android 13, personalizzato da DokeOS 3.1. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: Provence Purple e Obsidian Black.

Blackview A96: prezzo e disponibilità

Il nuovo Blackview A96 è già in vendita e, come facilmente prevedibile, ha un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di iPhone 15 Pro (o di qualsiasi altro iPhone). Lo smartphone è disponibile sullo store Blackview di Aliexpress con un prezzo di circa 200 euro, per la versione 8-256 GB. Bastano 10 euro in più per passare alla versione da 12 GB di RAM.

In pratica costa 5 volte meno dell’iPhone al quale prova ad assomigliare e, a guardarlo da lontano, qualcuno con l’occhio poco allenato potrebbe anche cascarci.

Il nuovo modello di Blackview è stato appena presentato e, nel corso delle prossime settimane, potrebbe arrivare anche in Italia, anche su Amazon dove molti altri prodotti del marchio cinese sono già disponibili.