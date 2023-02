Sennheiser HD 660S2: le cuffie top per chi ama la musica

Sennheiser, brand molto conosciuto nel mondo dell’audio professionale e di alta fedeltà, torna a far parlare di sé con il lancio delle nuove cuffie HD 660S2. Come spiega la stessa azienda tedesca, le HD600S2 sono il modello rivisto, corretto e migliorato dei modello 660S, che a sua volta è il successore di cuffie più note come le HD600 e le HD650.

Si tratta, dunque, di un ulteriore affinamento di prodotti ormai maturi e che, rispetto ad essi, alza ancora l’asticella della qualità offerta all’acquirente. Sennheiser le definisce un aggiornamento per gli audiofili e nel loro sviluppo ha tenuto conto dei feedback in arrivo della comunità hi-fi "creando un paio di cuffie che raggiungono un equilibrio riuscito tra dettaglio del livello di riferimento con una risposta in frequenza coinvolgente".

Sennheiser HD 660S2: caratteristiche tecniche

Le Sennheiser HD 660S2 sono cuffie over-ear dal design classico a padiglione e con connessione cablata, non wireless. Sono destinate a chi non vuole perdersi neanche una sfumatura della musica preferita ed è disposto a rinunciare alla comodità pur di avere la qualità.

Per questo modello in Sennheiser hanno deciso di migliorare alcune delle caratteristiche tecniche già di alto livello che erano state predisposte sul modello precedente. Tra queste migliorie non sfugge il raddoppio della pressione sonora sulle ottave più basse, gli altoparlanti ad alte prestazioni da 42 mm e un miglior controllo dello spostamento dell’aria a tutto beneficio di un suono ancora più preciso.

Un’innovazione che si porta in dote questa cuffia è l’impedenza di 300 ohm, mentre il modello 660S si fermava a 150 ohm. Questo è stato reso possibile dall’integrazione di una bobina mobile ultraleggera realizzata in alluminio. Maggiore è l’impedenza di una cuffia e maggiore, di solito (e se l’amplificatore è di buona qualità e buona potenza), è la pulizia del suono riprodotto.

Sennheiser ha pensato anche al comfort degli utenti che indossano le nuove GD 660S2. Infatti i cuscinetti sono ricoperti in velluto per regalare ore di ascolto senza affaticamento, mentre i padiglioni ellittici, essendo aperti, consentono la massima traspirazione. Inoltre l’archetto ergonomico abbinato a un design studiato nei minimi particolari contribuisce a ridurre il peso totale delle cuffie.

La qualità del segnale è garantita dai cavi rimovibili rinforzati in fibra para-aramidica con rame OFC. Questi 2 cavi, inclusi nella confezione sono da 1,8 metri e rispettivamente terminano con un jack stereo single-ended da 6,3 mm (1/4 di pollice) e jack stereo bilanciato da 4,4 mm. In bundle è comunque incluso anche un adattatore da 6,3 mm a 3,5 mm (1/8 di pollice).

Disponibilità e prezzo

Le cuffie Sennheiser HD 660S2 sono già disponibili per il preordine e saranno ufficialmente in vendita dal 21 febbraio al prezzo di 599 euro.