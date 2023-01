Le cuffiette per lo sport sono in sconto: prezzo crollato

Chi ascolta musica, per diletto o per mestiere, appartiene sicuramente a una delle due scuole di pensiero: o usa cuffie con ANC o cuffie senza ANC, cioè con o senza la cancellazione attiva del rumore.

La tecnologia ANC è una funzionalità comodissima che cancella i rumori di sottofondo come il brusio o il chiasso tipico di luoghi molto affollati, ma "sporca" il suono riprodotto perché lo modifica per eliminare il rumore molesto. Molti audiofili, per questo, preferiscono le cuffie senza ANC come le Sennheiser Sport che, tra l’altro, sono oggi in sconto su Amazon.

Sennheiser Sport – Auricolari in-ear senza ANC

Auricolari Sennheiser Sport: come sono

Gli auricolari true wireless Sennheiser Sport sono cuffiette senza fili progettate in maniera particolare. Sono di tipo in-ear e sfruttano questa caratteristica per mettere in pratica la cancellazione "passiva" del rumore. Le cuffiette Sennheiser Sport si collocano all’interno del canale uditivo (in-ear) e grazie a due tipologie di adattatori auricolari presenti nella confezione, da scegliere e applicare al momento, possono bloccare i suoni esterni (Close Ear) oppure farli entrare con una sorta di modalità trasparenza (Open Ear).

Questo modello di auricolari è stato progettato per chi fa sport all’aperto, per chi corre o o va in una mountain bike e percorre terreni scoscesi: si agganciano letteralmente alle orecchie e non cadono. Difatti nella confezione sono presenti ben quattro tipologie di alette che servono a mantenere l’auricolare ben ancorato all’orecchio anche durante l’attività sportiva più intensa. Inoltre la certificazione IP54 è molto utile agli sportivi poiché assicura che gli auricolari sono protetti sia dalla polvere sia dagli schizzi di acqua, pioggia e sudore.

Le Sennheiser Sport hanno driver da 7 millimetri con una risposta in frequenza molto estesa: da 5 Hz a 21 kHz, che copre i suoni ben oltre lo spettro percepito dall’orecchio umano.

Grazie ai due microfoni presenti su ciascun auricolare, con risposta tra 100 Hz e 10 kHz, questi dispositivi sono perfetti anche per rispondere alle chiamate ma bisogna ricordare che, non avendo l’ANC, possono riportare a chi ascolta tutti i rumori di sottofondo, vento compreso.

Non mancano i controlli touch su ciascun auricolare, gli assistenti vocali e la lettura dei codec audio SBC, AAC e aptX. La connessione è la recente Bluetooth 5.2 e l’autonomia è alta grazie: 27 ore con la batteria della custodia da 400 mAh, fino a 9 ore con la sola batteria da 55 mAh degli auricolari.

Auricolari Sennheiser Sport: l’offerta Amazon

Le Sennheiser Sport sono cuffiette wireless progettate per chi fa molta vita all’aria aperta e per gli sportivi che non vogliono rinunciare alla buona musica. Il prezzo di listino è di 129,90 euro, che non sono affatto pochi per un modello senza cancellazione del rumore, ma sono giustificati dal nome Sennheiser, che è garanzia di qualità audio.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, tuttavia, è possibile acquistare le Sennheiser Sport a 94,90 euro (-27%, -35 euro) e, in un certo senso, possiamo avere capra e cavoli con un solo device.

