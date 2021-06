Serie A su Dazn: ecco il prezzo ufficiale

Dopo tanta attesa finalmente sappiamo quanto costerà vedere il campionato di Serie A (e molto altro) su Dazn: 29,99 euro al mese, lo ha comunicato ufficialmente la stessa piattaforma di streaming. Si tratta, come già annunciato l’AD di Dazn Italia Veronica Diquattro a fine marzo, di un prezzo in linea con il mercato.

Di pochi giorni prima, invece, l’accordo tra Lega Serie A e Dazn che ha portato alla piccola grande rivoluzione alla quale assisteremo dalla prossima stagione calcistica: per la prima volta nella storia, infatti, ad aggiudicarsi i diritti TV del nostro campionato maggiore è una piattaforma in streaming e non una TV tradizionale. Naturalmente potremo continuare a vedere le partite di Serie A in TV, ma solo se è connessa a Internet. E non solo la Serie A, a dirla tutta, perché quello che offrirà Dazn tra qualche mese sarà a tutti gli effetti una piattaforma “multisport“: dal calcio alla boxe, passando dalle freccette e dai motori.

L’abbonamento alla Serie A di Dazn

Con la cifra di 29,99 euro mensili, a partire dal 1° luglio, gli utenti Dazn avranno a disposizione il meglio del calcio italiano e internazionale. Oltre alla Serie A (che, lo ricordiamo, inizia il 13 agosto), potranno vedere LaLiga spagnola la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS. All’offerta si aggiungono anche i canali dell’Inter e del Milan.

Uscendo dal mondo calcistico, ma restando in quello dello sport, oltre a tutto ciò nei 29,99 euro mensili saranno inclusi altri campionati: MotoGP, Moto2 e Moto3, Football NFL, MMA UFC, la boxe Matchroom, GGG e Golden Boy, il campionato Indycar e persino le freccette.

Serie A di Dazn: lo sconto di lancio

Nonostante il prezzo ufficiale di tutto questo sia stato fissato in 29,99 euro al mese, Dazn ha previsto uno sconto dedicato a chi si abbona dal 1° al 28 luglio di quest’anno: il prezzo scende a 19,99 euro mensili, per 14 mesi.

Chi è già oggi abbonato a Dazn, invece, pagherà sempre 19.99 euro, ma a partire dal mese da settembre (per 12 mesi) e con i due mesi di luglio e agosto offerti da Dazn. Sempre per chi è già abbonato, infine, Dazn promette ulteriori offerte dedicate che comunicherà loro nei prossimi giorni.