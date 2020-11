3 serie da guardare se ti è piaciuto Kobra Cai

Kobra Cai è diventata in poche settimane la serie più vista della piattaforma Netflix, nonostante fosse già stata trasmessa, senza troppo seguito, su Youtube. I motivi sono tanti: sul canale di Google non ha avuto la stessa visibilità. In quello streaming invece è stata annunciata come il sequel di una delle saghe cinematrografiche più famose degli anni Ottanta, Karate Kid.

La serie tv ribalta la situazione: il protagonista non è Daniel (Ralph Macchio) ma l’ex-bullo del film, Johnny Lawrence (William Zabka). Lo rivediamo a parecchi anni di distanza dagli avvenimenti della pellicola, invecchiato e rassegnato ad una vita misera, dopo la cocente sconfitta al torneo di Karate, in cui nel film era stato sconfitto proprio da Daniel. Lo show ci permette di affrontare la trama del lungometraggio dal punto di vista dell’antagonista e il risultato è davvero interessante. Inoltre, Johnny e Daniel si confronteranno nuovamente proprio con il karate. Ci sono poi dei dettagli che hanno conquistato i fan del film, per esempio gli attori sono gli stessi. Chi ha guardato tutte le puntate e si sente un po’ perso, può trovare tante altre serie tv simili in streaming. Ecco una selezione.

Glow su Netflix

La serie tv Glow ha alcuni ingredienti simili a Cobra Kai: l’ambientazione che richiama gli anni Ottanta, il bisogno di rivalsa della protagonista e il ring, che però non è quello del karate ma quello del wrestling.

La serie tv è incentrata sulle vicende di un gruppo di donne, ognuna motivata ad entrare in uno show sul wrestling e diventare famosa. La strada naturalmente sarà ricca di difficoltà e rivalità tra le protagoniste, in particolare ci sarà un confronto acceso tra Debbie Eagan, star delle soap opera che aveva lasciato il lavoro per accudire la famiglia e l’aspirante attrice Ruth Wilder.

Le tre stagioni di Glow sono disponibili su Netflix.

Kickin’It – A colpi di karate su Disney +

La seconda serie tv è incentrata sul mondo del karate ma decisamente più adatta ai giovani rispetto a Kobra Cai.

Lo show racconta le vicende che si svolgono all’interno del dojo Bobby Wasabi Martial Arts Academy e vede come protagonisti un gruppo di ragazzi e i relativi rivali, i Black Dragon, una scuola di arti marziali più importante e prestigiosa. Anche in questo caso le arti marziali sono un’occasione per parlare di temi importanti, come l’amicizia e lo spirito di gruppo.

Kickin’It – A colpi di karate è disponibile su Disney +.

Into the Badlands su Amazon Prime Video

La serie tv Into the Badlands è un mix di arti marziali e fantascienza. Narra le vicende della Terra in uno scenario futuro, dove le guerre tra fazioni, hanno portato al ripristino dello stato feudale. Sunny, appassionato di arti marziali è il fedele servo del potente Barone delle Badlands, Quinn.

Nel corso della storia conosce un ragazzo, M.K. e con lui decide di unire le forze e attraversare i diversi villaggi alla ricerca dell’illuminazione e soprattutto per ritrovare sua madre, persa tanto tempo prima.

Into the Badlands è disponibile su Amazon Prime Video.