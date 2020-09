Cobra Kai, di cosa parla la serie TV più vista su Netflix

Cobra Kai è una delle serie tv più viste su Netflix nell’ultima settimana. Occupa la prima posizione della Top 10, sconfiggendo anche altri titoli importanti come Lucifer e The Umbrella Academy. Senza dubbio ha tutti gli ingredienti per diventare uno dei titoli cult della piattaforma e accompagnare il pubblico per diverse stagioni.

Ma a cosa è dovuto il suo successo? I motivi sono tanti, innanzitutto si tratta del sequel di Karate Kid, film cult degli anni ’80. Negli anni non sono mancati i remake della famosa pellicola, ma questa volta ci sono diversi elementi che rendono la serie davvero interessante. Per esempio, racconta il seguito di Karate Kid dal punto di vista dell’acerrimo nemico di Daniel, ovvero Johnny Lawrence, inoltre i due personaggi sono interpretati dagli attori del film, senza contare che la serie è ricca di flashback e citazioni che strizzano l’occhio ai fan della saga. Le prime due stagioni sono uscite su Youtube Red, ma Netflix, captando le potenzialità, ne ha acquisito i diritti e ha deciso di investire sulla serie tv, per cui è già in lavorazione una terza stagione.

La trama di Cobra Kai: ecco di cosa parla

Sono passati 34 anni da quando Daniel LaRusso ha combattuto e vinto contro Johnny Lawrence, che ora vive ai margini della società. Il suo appartamento è piccolo, la sua vita alquanto misera, ma la sete di vendetta è particolarmente alta, anche perché la sconfitta con Daniel ha segnato la fine della sua carriera nel karate. Con queste premesse inizia la serie che vede come protagonista Johnny Lawrence, che deciso a riprendere in mano la sua vita, riapre il famoso dojo di karate Cobra Kai.

Daniel LaRusso nel frattempo è diventato un ricco imprenditore del settore automobilistico. A sua volta, LaRusso decide di insegnare karate ad un suo giovane dipendente, vestendo così i panni del suo mentore, cioè il Maestro Miyagi. Durante la serie tv non mancano i colpi di scena e soprattutto gli incontri e scontri tra i due storici rivali.

Naturalmente gli appassionati della vecchia saga di Karate Kid sono coinvolti puntata dopo puntata: la serie inizia con un flashback – il vecchio codice Cobra Kai recitato da Johnny – ma non mancano riferimenti e citazioni, prima su tutte “Dai la cera, togli la cera” una delle frasi che ha reso il film famoso. Insomma, la visione di Cobra Kai è un’occasione per tutti gli appassionati del film di ritornare un po’ a quella storia e ambientazione, mentre chi ancora non lo ha visto, soprattutto i più giovani, potrà approfittarne per guardare prima il lungometraggio e proseguire poi con la visione della serie tv, in modo da comprendere tutti i riferimenti, le citazioni e soprattutto capire bene la trama.

Cobra Kai: il cast

Uno dei punti forti della serie tv è proprio il cast scelto dai produttori, infatti i protagonisti sono interpretati dagli stessi attori del film, ormai diventati adulti. Johnny Lawrence è interpretato da William Zabka mentre Daniel LaRusso è Ralph Macchio. I due personaggi sono la perfetta evoluzione di ciò che abbiamo visto nel film originale. Johnny Lawrence ha una visione dura del mondo, pensa che se non combatti lui non ti darà mai ciò che vuoi, infatti il suo metodo di insegnamento è spietato e aggressivo. Mentre Daniel è diventato un imprenditore di successo grazie al suo modo gentile e rispettoso verso gli altri, è sempre disponibile nei confronti dei suoi dipendenti e di chi incontra.

Oltre ai due protagonisti, nel cast troviamo Courtney Henggeler ovvero Amanda LaRusso, moglie di Daniel, mentre Xolo Maridueña interpreta Miguel Diaz, vicino di casa e allievo di Johnny. Mary Mouser è Samantha LaRusso, figlia di Daniel mentre Tanner Buchanan è Robby Keene, allievo di Daniel e figlio che Johnny ha abbandonato da piccolo.

Come vedere Cobra Kai in streaming su Netflix

Le prime due stagioni di Cobra Kai sono già disponibili su Netflix in italiano. Per guardarle basta scegliere l’abbonamento al servizio e accedere all’app da un dispositivo abilitato. Il servizio è accessibile da smart tv, smartphone, tablet o computer. Inoltre, i contenuti di Netflix possono essere visti grazie all’uso di una console da connettere al tv.

Dopo aver avviato il servizio, basta cercare il nome della serie tv Cobra Kai e questa apparirà automaticamente. In molti casi la serie appare comunque nella Home Page tra i titoli più visti del momento. Basta selezionarla e partirà la prima puntata della prima stagione.