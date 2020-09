Le tre serie tv da vedere se ti è piaciuto Dark

Dark – conosciuta anche come I Segreti di Winden – è la serie tv tedesca del 2017 prodotta da Netflix, che ha catturato l’attenzione del pubblico fin dalle prime puntate. Ci porta a Winden, un paese della Renania in cui non capita mai nulla di interessante, fino a quando un giorno spariscono dei ragazzi, tra cui Erik. La polizia si mette subito a lavoro per risolvere la situazione.

Ben presto, salgono a galla diverse verità legate alla cittadina. In particolare, si scopre che quelle non sono le uniche persone ad essere scomparse, 33 anni prima avvenne nel territorio un fenomeno molto simile. Da qui parte in vero viaggio di Dark, una serie tv che unisce sapientemente il genere drammatico, thriller e fantascientifico. La trama si sviluppa su tre dimensioni temporali, attraverso cui possiamo conoscere meglio l’intreccio e anche i personaggi. Se hai amato Dark e vorresti guardare una serie tv simile, ecco quelle che potrebbero piacerti.

Babylon Berlin: la serie da guardare su NOW TV

Oggi i servizi di streaming sono così tanti che vedere tutte le serie a disposizione è una vera impresa. Ecco perché è importante orientarsi in base a ciò che abbiamo già guardato con interesse e passione. Se ti è piaciuto Dark, allora ti consigliamo la serie tv Babylon Berlin, composta da tre stagioni disponibili su NOW TV.

Il contenuto, ispirato ai libri di Volker Kutscher, è ambientato nella Germania degli anni Venti ed è incentrato sulle vicende del commissario Gereon Rath, trasferitosi da poco a Berlino. Durante le sue indagini scopre che la città, apparentemente tranquilla in cui vive, in realtà è fortemente compromessa da loschi giri di estorsioni, ricatti e crimini. La trama è davvero avvincente ma questo film ha un’altra qualità: ci permette di conoscere il clima del territorio tedesco in una fase fondamentale della storia, quella che poi offrì terreno fertile alla nascita del nazismo.

Curon: la serie italiana di Netflix

La seconda serie tv, soprannominata la “Dark italiana” è Curon, intitolata come l’omonima cittadina in provincia di Bolzano che fa da sfondo alla storia. Curon Venosta è famosa perché ospita il Lago Resia, da dove spunta un misterioso campanile. Questo scorcio ha ispirato tante leggende e storie.

La serie tv racconta la storia di Anna, una mamma che decide di tornare con i suoi due gemelli, Mauro e Dalia, nella cittadina in cui è nata, ma presto sparisce, lasciando perdere le sue tracce. I suoi figli verranno coinvolti in un vero e proprio viaggio soprannaturale per scoprire dove si nasconde la madre. Per il momento si può vedere la prima stagione di Curon, composta da 7 puntate di circa 40 minuti ciascuna.

Hanna: la serie thriller su Amazon Prime Video

Il terzo ed ultimo contenuto che ti consigliamo di guardare si intitola Hanna ed è disponibile sulla piattaforma video di Amazon. Si ispira all’omonimo film del 2011 e racconta appunto la storia di una ragazzina che viene portata da Erik Heller, un vecchio agente della CIA, presso una struttura militare.

Per lei, l’uomo riveste a tutti gli effetti il ruolo del padre: fin da piccola la allena a difendersi e combattere contro qualsiasi minaccia. In realtà, Erik tempo addietro faceva parte di un programma CIA che si occupata di reclutare giovani donne incinte, i cui bambini venivano modificati geneticamente per diventare dei super soldati.

Erik si innamora però di Johanna, la madre di Hanna e decide di salvare la bambina. La serie tv ha una storia molto affascinante e complessa, oltre ad essere un ottimo contenuto thriller che tiene incollati al divano.