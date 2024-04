Fonte foto: Prime Video

Appassionante, intrigante e scatenata, la serie Fallout è arrivata ad aprile 2024 su Prime Video e ha conquistato pubblico e critica. Ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, la storia è ispirata all’omonima serie di videogiochi di ruolo e ha come protagonisti Ella Purnell e Walton Goggins.

La trama è ambientata in un mondo devastato da una guerra nucleare, in cui la civiltà è ridotta in rovina. Ma se in superficie i sopravvissuti vagano in deserto radioattivo governato dalla violenza, sotto terra alcuni privilegiati vivono ancora in rifugi antiatomici pacifici, protetti e dotati di ogni comfort.

Il finale della prima stagione è decisamente aperto: in attesa di sapere come la storia andrà avanti, ci sono altre serie tv come Fallout da cercare subito in streaming.

Silo

In Fallout una piccola parte della popolazione sopravvissuta vive da due secoli nei rifugi antiatomici sotterranei che, con un forte contrasto rispetto a quanto avviene in superficie, sono autogestiti con grande attenzione. Qualcosa di simile si ritrova nella serie di fantascienza Silo.

Uscita nel 2023 e creata da Graham Yost, la serie è ambientata in un futuro distopico in cui una comunità vive in un silo sotterraneo e deve dunque darsi delle regole di convivenza molto precise. Nel cast ci sono Rebecca Ferguson, Rashida Jones, David Oyelowo e Tim Robbins. La prima stagione è già disponibile su Apple TV+, mentre la seconda uscirà prossimamente (il rinnovo è stato ufficializzato nel giugno 2023).

The Last of Us

Ci sono tante serie tv ambientate in un mondo post-apocalittico, proprio come Fallout. Ne è un esempio The Last of Us: in questo caso a gettare il mondo in rovina non sono state delle esplosioni nucleari, però, ma una terribile epidemia causata da un fungo. La serie tv è ispirata all’omonimo videogioco ed è disponibile in Italia su Sky e NOW. La seconda stagione uscirà prossimamente.

La trama segue il viaggio di Joel, un contrabbandiere duro e cinico, e di Ellie. La loro relazione, simile a quella tra padre e figlia, è segnata da tragedie e momenti di speranza ed è il cuore pulsante del racconto, che intanto si snoda tra paesaggi desolati, città in preda al caos ed esseri umani disperati e pronti a tutto che ricordano alcune situazioni mostrate anche in Fallout.

The Walking Dead

Restiamo in tema con le atmosfere post-apocalittiche con The Walking Dead, serie tv in undici stagioni ideata da Frank Darabont e disponibile in streaming su Disney+. Basata sull’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, la trama segue le vicissitudini di un gruppo di sopravvissuti che deve fare i conti con un mondo devastato da una epidemia che trasforma le persone in zombie.

Sorprendentemente (ma forse non troppo) non sono però queste terrificanti creature la principale minaccia per chi è rimasto vivo e “sano”: al contrario, sono gli altri esseri umani – violenti, cinici e disposti a tutto per sopravvivere – a rappresentare il pericolo più grande.

Sweet Tooth

Sembra strano, ma ci sono anche serie tv che raccontano la vita dopo l’apocalisse con tono meno tragico e cupo. È il caso di Sweet Tooth, serie tv Netflix basata sul fumetto di Jeff Lemire e ambientata ancora una volta in mondo stravolto dove l’umanità è stata colpita da una misteriosa pandemia che ha fatto nascere alcuni bambini ibridi, cioè metà animali e metà essere umani.

Il protagonista della storia è proprio uno di questi bambini ibridi, Gus, che vive isolato con suo padre in una foresta. Quando il suo rifugio viene scoperto e suo padre muore, Gus si imbarca in un viaggio attraverso il Paese per scoprire la verità su sé stesso e sul suo passato.