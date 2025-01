Silo, cosa succede dopo la stagione 2?

Fonte foto: Apple TV+

La storia di Silo non è finita. La seconda stagione della serie tv sta uscendo ora su Apple TV+ (il finale è atteso per il 17 gennaio 2025), ma la piattaforma ha già annunciato che la produzione andrà avanti per nuove stagioni fino all’epico e definitivo finale. Tratta dalla serie di romanzi di Hugh Howey, la serie tv è creata da Graham Yost. «È stata un’esperienza estremamente gratificante adattare i romanzi di Hugh con i nostri partner di Apple e siamo entusiasti di avere l’opportunità di portare questa storia completa sullo schermo nel corso di quattro stagioni», ha affermato Yost in una nota stampa.

Le nuove stagioni di Silo

La serie Silo è infatti stata rinnovata da Apple TV+ per due ulteriori cicli di episodi, cioè la terza e la quarta stagione. Saranno questi i due capitoli conclusivi della storia. «Con gli ultimi due capitoli di Silo non vediamo l’ora di dare ai fan della serie una conclusione incredibilmente soddisfacente ai molti misteri e alle domande senza risposta contenute tra le mura di questi silos», ha aggiunto Yost.

«Avvincente e commovente, Silo ci ha catturati sin dal primo giorno e ci è piaciuto vedere il pubblico globale innamorarsi allo stesso modo del mondo creato da Graham Yost», ha detto invece Matt Cherniss, responsabile della programmazione per Apple TV+.

«Mentre guardiamo alle stagioni tre e quattro di questa ambiziosa serie fantascientifica incentrata sui personaggi, che concluderà il viaggio di Juliette Nichols e completerà l’epica trilogia di romanzi di Hugh Howey, non vediamo l’ora che tutti possano sperimentare altre potenti performance dello show guidate dall’incomparabile Rebecca Ferguson, così come gli inaspettati colpi di scena, svolte e sorprese che ci aspettiamo da questa storia molto umana».

Cast e trama di Silo

Creata da Yost, che è anche showrunner, Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra che, per proteggersi da un ambiente esterno diventato tossico e mortale, vivono in silos sotterranei.

Nessuno però ricorda chi, quando e come ha creato questi silos, e chiunque cerchi di scoprire la verità affronta conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta la protagonista Juliette, una ingegnera in cerca di risposte sull’omicidio di una persona amata e, indagando, scopre verità più profonde di quanto avesse immaginato.

Oltre a Ferguson, il cast di Silo 2 include Tim Robbins, Steve Zahn, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Clare Perkins, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen.

«Ho amato ogni minuto in cui Juliette è stata portata sullo schermo e sono immensamente orgogliosa di ciò che abbiamo creato con Silo sin dal primo episodio», ha detto in una nota stampa la star e produttrice esecutiva Rebecca Ferguson.

«Ho sempre sentito con passione il desiderio di raccontare l’intera storia contenuta nei libri di Hugh Howey, quindi non potrei essere più felice che il pubblico di tutto il mondo abbia accolto con entusiasmo lo show. Insieme ai nostri partner di Apple, Graham e all’intero cast e troupe, non vedo l’ora di immergermi in queste ultime due stimolanti stagioni che concluderanno magnificamente questa storia distopica».

Quando escono le nuove stagioni di Silo 3 e 4

Prodotto per Apple TV+ da Apple Studios, la serie è prodotta esecutivamente da Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan, Rémi Aubuchon e AMC Studios.

La data di uscita delle stagioni 3 e 4 su Apple TV+ non è ancora nota.